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Malõgina kaotas WTA 125 turniiril paarismängu avaringis

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Caldas da Rainha Ladies Open/Facebook
Tennis

Eesti tennisist Elena Malõgina ja tema mängupartner Gao Xinyu (Hiina) piirdusid Portugalis Caldas Da Rainhas toimuval WTA 125 taseme turniiril paarismängu avaringiga.

Malõgina ja Gao läksid kohe esimeses ringis vastamisi kõrgeimalt paigatatud paariga Gabriella da Silva Fick (Austraalia) - Žibek Kulambajeva (Kasahstan) ning kaotasid 2:6, 3:6. Kohtumine kestis tunni ja 13 minutit.

Üksikmänguturniiril on maailma edetabelis 304. kohta hoidev Malõgina jätkuvalt konkurentsis. Avaringis alistas ta Türi esindaja Ayla Aksu (WTA 203.) 4:6, 7:6, 7:5.

Teises ringis kohtub Malõgina maailma edetabelis 134. kohta hoidva belglanna Jelina Vandrommega. Mäng on planeeritud neljapäeva, 17. septembri hommikule.

Toimetaja: Siim Boikov

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