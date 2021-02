Hint Austraalia lahtistest: esmaspäeval alustavad kõik nullist

"Kui kaks Eesti tüdrukut mängivad ühel ja samal nädalal WTA turniiri finaalis, on see midagi sellist, mis tõstab emotsiooni," rääkis ETV spordisaates Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint.

Kanepi (WTA 94.) läheb loosi tahtel Austraalia lahtiste avaringis vastamisi lätlanna Anastasija Sevastovaga (WTA 54.), Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 23.), kes on Austraalia lahtistel 21. asetusega, loositi vastamisi valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitšiga (WTA 90.). Omavahel on nad mänginud koguni üheksal korral ja Sasnovitš juhib 5:4.

"Esmaspäeval algab uus turniir, kõik alustavad nullist. Kaial on alguses põhimõtteline lahing lõunanaabriga, Anetil on ikkagi ajalooliselt väga raske vastane. Kõike võib juhtuda. Loodan väga, et mõlemad on võtnud nädalast selle emotsiooni kaasa," sõnas Hint.

"Arvan, et ka Sasnovitši ja Kontaveidi mängust tuleb väga hea tenniselahing. Mitte et Kaia ja Sevastova mängust ei tuleks, aga väga tahaks näha, mismoodi Anett hakkama saab. Loodan, et Kaia on sama heas hoos kui ta oli terve selle nädala ja kui nii on, saab Sevastoval raske olema," tõdes Hint.

"Kaia, kes mängib üleüldse vähe turniire kaasa, läheb üle pika aja väljakule astudes iga mänguga järjest paremaks. Nüüd on mitu mängu järjest all olnud, vaatame, kuidas ta füüsiliselt vastu peab. Anett läks iga mänguga paremaks ja loodan väga, et emotsionaalne positiivsus tuleb talle ka Austraalia lahtistel kaasa."