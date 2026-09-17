Kostjuk pääses Guadalajaras väljakule tulemata veerandfinaali

Kostjuk läheb kaheksa parema seas vastamisi kaheksanda paigutusega venelanna Ljudmilla Samsonovaga (WTA 50.), kes alustas turniiri 7:6 (6), 6:2 võiduga prantslanna Elsa Jacquemot' (WTA 156.) üle ja sai seejärel teises ringis 7:6 (4), 2:6, 7:6 (5) jagu ameeriklannast Kayla Dayst (WTA 123.).

Townsend teatas hiljem Instagrami vahendusel, et andis loobumisvõidu "erakorralise operatsiooni" tõttu, mille kohta lubas rohkem infot jagada lähiajal.

Ukraina teine reket pääses tänu kõrgele asetusele otse teise ringi ning pidi seal kolmapäeval kohtuma äsja USA lahtistel naistepaarismängus triumfeerinud Taylor Townsendiga (WTA 98.), kuid ameeriklanna oli sunnitud mängimisest loobuma.

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