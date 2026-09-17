Kostjuk pääses Guadalajaras väljakule tulemata veerandfinaali
Mehhikos Guadalajaras toimuval WTA 500 kategooria tenniseturniiril jõudis kõrgeima asetusega Marta Kostjuk (WTA 10.) veerandfinaali ilma väljakule tulemata.
Ukraina teine reket pääses tänu kõrgele asetusele otse teise ringi ning pidi seal kolmapäeval kohtuma äsja USA lahtistel naistepaarismängus triumfeerinud Taylor Townsendiga (WTA 98.), kuid ameeriklanna oli sunnitud mängimisest loobuma.
Townsend teatas hiljem Instagrami vahendusel, et andis loobumisvõidu "erakorralise operatsiooni" tõttu, mille kohta lubas rohkem infot jagada lähiajal.
Kostjuk läheb kaheksa parema seas vastamisi kaheksanda paigutusega venelanna Ljudmilla Samsonovaga (WTA 50.), kes alustas turniiri 7:6 (6), 6:2 võiduga prantslanna Elsa Jacquemot' (WTA 156.) üle ja sai seejärel teises ringis 7:6 (4), 2:6, 7:6 (5) jagu ameeriklannast Kayla Dayst (WTA 123.).
Toimetaja: Henrik Laever