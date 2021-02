Kanepi: tunnen ennast nüüd vabamalt, kui slämmiturniiril mängin

"Serv aitas palju kaasa, et üleüldiselt ka hästi mängida. Suhteliselt agressiivne ja väga palju vigu ma ei teinud, minu arust. Tundsin ennast normaalselt," rääkis Kanepi Eesti ajakirjanikele.

Välismaa meediale tunnistas Kanepi, et oli mängu eel ka pabinas. "Ma ei saanud aru, kas vastane oli närvis, sest olin ise närvis," nentis Kanepi muheledes. "Pidin ennast maha rahustama ja seetõttu polnud mul aega vaadata, kuidas vastane end tunneb."

Enda viimasest 23 mängust 21 võitnud Kanepi paistab väljakul oluliselt vabamana kui varem. "Kogemustega ilmselt on tulnud see, et tunnen ennast nüüd vabamalt, kui slämmiturniiril mängin," arutles ta. "Ilmselt see on ka kaasa aidanud, et olen saanud võistelda päris palju juba. See ilmselt aitab seda vabadusetunnet rohkem tekitada, kui võistlusmängud on olemas."

Viimase pooleteise nädala jooksul palju mänginud Kanepi kinnitas, et seni on keha mängukoormusele hästi vastu pidanud. "Füüsiliselt tunnen end hästi ja see aitab alati kaasa, kui saan palju mängida," tõi Kanepi enda hea hoo põhjenduseks. "Selles vanuses ma ei saa enam öelda, et olen füüsiliselt parimas vormis. Aga seis on hea."

Karjääri jooksul kolmandat korda Austraalia lahtistel kolmandasse ringi jõudnud 35-aastane Kanepi läheb seal vastamisi 28. asetatud horvaatlanna Donna Vekiciga (WTA 33.), kes oli 6:2, 6:2 parem argentiinlanna Nadia Podoroskast (WTA 45.). Kanepi on 24-aastase Vekiciga varem korra mänginud – 2019. aasta USA lahtistel jäi Vekic peale 7:5, 6:3.

Küsimusele, kas Kanepi ihkab lõpuks ka Austraalias veerandfinaali jõuda, vastas eestlanna: "Ma ei mõtle enam selliste asjade peale. Lihtsalt naudin seda, mida teen ja tunnen ennast hästi, ongi kõik."