Enne seda kohtumist oli Sabalenka võitnud järjest 15 mängu ja kolm WTA turniiri. Kanepi ise aga pikendas enda võiduseeria 12-mänguliseks. Ühtlasi on see Kanepi karjääri 12. võit edetabeli esikümnesse kuuluva mängija üle.

Avaseti võitis Kanepi 27 minutiga kindlalt 6:1, seejuures ei suutnud rohkelt eksinud Sabalenka seti jooksul kordagi servi hoida. Seisul 5:0 servima asudes kaotas Kanepi enda pallingugeimi nulliga, aga murdis siis taas Sabalenka servi. Seejuures oli Kanepi esimese servi õnnestumisprotsent avasetis vaid 33.

Teises setis murdis Sabalenka kohe Kanepi servi ja sai teise murde viiendas geimis, minnes 4:1 juhtima. Kanepi päästis küll kaks settpalli, aga kolmanda sai Sabalenka kätte, võites seti 6:2.

Otsustavas setis oli Sabalenkal taas avageimis murdevõimalus, aga sel korral suutis Kanepi servi hoida ja seejärel hoopis kohe Sabalenka servi murda. Kanepi pääses 5:0 juhtima ja päästis seisul 5:1 võidu eest servides ka ühe murdepalli, vormistades võidu kuuendal matšpallil.

"Tundsin end palju paremini, sain esimesest matšist mängurütmi kätte," ütles Kanepi mängujärgses intervjuus. "Ma ei olnud esimeses mängus väga enesekindel, sest eelmistest turniiridest oli tükk aega möödas. Pean veel ereda päikesega harjuma."

"Mängin agressiivselt ja kui teen seda hästi, on kõigil raske mind võita," lisas Kanepi.

Kanepi servis mängu jooksul viis ässa ja tegi kolm topeltviga, kogu mängu peale oli tema esimese servi õnnestumisprotsent vaid 48. Sabalenka sai kirja kaks ässa ja neli topeltviga, tema esimese servi õnnestumisprotsent oli 55.

Äralöökidest teenis Kanepi 18 ja Sabalenka 26 punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 22 ja Sabalenkal koguni 41. Mängitud punktidest võitis Kanepi 83 ja Sabalenka 74.

Kanepi realiseeris seitsmest murdevõimalusest kuus, Sabalenka suutis seitsmest murdepallist ära kasutada kaks.

Kolmandas ringis läheb Kanepi vastamisi 23-aastase venelanna Darja Kasatkinaga (WTA 71.), kes sai 6:4, 6:3 jagu turniiril 14. asetatud sloveenlanna Polona Hercogist (WTA 49.).

35-aastane Kanepi on varem Kasatkinaga neljal korral mänginud, nende omavaheliste mängude seis on 2:2. Kõva kattega väljakul on nad kohtunud kahel korral ja mõlemal juhul jäi peale Kanepi – 2017. aasta US Openil võitis eestlanna 6:4, 6:4 ning 2018. aasta Brisbane'i turniiril 6:2, 6:2. Viimati olid nad vastamisi 2018. aasta Prantsusmaa lahtistel, Pariisi liivaväljakuil jäi Kasatkina peale 6:4, 6:1.

Otseblogi:

Enne mängu:

35-aastane Kanepi ja 22-aastane Sabalenka pole varem omavahel mänginud. Mõlemal on parasjagu käsil pikad võiduseeriad – Kanepi on võitnud 11 ja Sabalenka 15 matši järjest.

Kanepi kümme võitu tulid eelmise aasta sügisel, kui ta triumfeeris kahel järjestikusel 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITF-i turniiril ning enda 11. võidu sai ta Gippsland Trophy avaringis, alistades 1:6, 7:5, 6:2 austraallanna Astra Sharma (WTA 129.).

Gippsland Trophyl avaringis vaba olnud Sabalenka võiduseeria on aga kraad kangem, kuna tema on võitnud järjest kolm WTA turniiri – mulluse hooaja lõpetas ta võitudega Ostravas ja Linzis ning tänavu alustas ta hooaega turniirivõiduga Abu Dhabis. Ostravas alistas Sabalenka finaalis mulluse US Openi finalisti Viktoria Azarenka (tol hetkel tabelis 14.), Linzis belglanna Elise Mertensi (siis edetabeli 21.) ning Abu Dhabis sai ta teel finaali jagu Jelena Rõbakinast (WTA 19.) ja Maria Sakkarist (WTA 22.), finaalis alistas Veronika Kudermetova (siis 46.), kes mäletatavasti sai avaringis jagu Eesti esireketist Anett Kontaveidist (WTA 23.).

"Ma arvan, et on hea mängida nii kõva vastasega enne Austraalia lahtisi. Ma pole temaga mänginud ega ole tunnetanud, kuidas tema pall lendab," ütles Kanepi eelseisva matši kohta. "Nii palju, kui ma telekast olen näinud, mängib ta hästi agressiivselt. Ka mina mängin agressiivselt. Kes paremini tol päeval mängib ja vähem vigu teeb, see võidab."