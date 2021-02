Kenin matšist Kanepiga: loomulikult mäletan, et olen talle kaotanud

Ameeriklanna teenis avaringis poolteist tundi kestnud matši järel 7:5, 6:4 võidu austraallanna Maddison Inglisi (WTA 133.) üle. "Tundsin end väga hästi," rääkis Kenin pressikonverentsil, kuidas oli taas mängida Rod Laver Arena nime kandval peaväljakul. "Mõistagi olin ka pisut närvis, ilmselt kõik nägid seda. Loomulikult meeldib mulle sel väljakul mängida, mul on eelmisest aastast head mälestused. Aga see oli ka natuke emotsionaalne, proovisin enda emotsioone kontrolli alla saada."

"Võib-olla olid ka pisarad. Silmad olid mängu ajal pisut märjad," tunnistas ta. "Proovisin sellest jagu saada ja õnneks matši edenedes läks paremaks. Aga samas lõpus olin jälle emotsionaalne ja võrgu ääres seistes ütlesin endale, et ära nuta. Aga silmad olid mõistagi märjad."

Kanepi ja Kenin on varem korra mänginud – 2018. aasta Rooma turniiril jäi Kanepi peale 2:6, 6:2, 6:2. "Mäletan, et see oli raske mäng liiva peal. Siis ta oli veel noor ja tulevane täht, siis just mõtlesin, et nii hästi mängis juba nii noorena," meenutas Kanepi Eesti ajakirjanikega rääkides.

Ka Keninil on toonane matš meeles. "Aitäh, et tuletasite meelde, et ma kaotasin," muheles ta pressikonverentsil. "Aga ma mäletan seda mängu. Kui täna väljakult ära tulin, siis vaatasin, et ta on võitmas. Võib-olla see viis mind natuke endast välja, sest loomulikult mäletan, et kaotasin talle. Aga loomulikult annan endast parima, et valmistuda ja võita."

"Ta on väga tugev mängija ja mängib võimsalt. Eks paistab, kuidas läheb," jätkas Kenin. "Proovin lihtsalt enda mängu mängida ja tempot kontrollida. Kui viimati temaga mängisin, sain sellega enam-vähem hakkama. Ta tegi mingeid asju, millest ma ei räägi. Aga jah, pean lihtsalt enda mängu mängima ja lootma, et sellest piisab võiduks."