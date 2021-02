Kindlalt lätlanna alistanud Kanepi: olen enesekindlam ja löön julgemalt

"Tundsin, et alustasin väga hästi, ei osanud isegi oodata, et võiksin nii hästi alustada. Siis olin korraks veidi raskustes, aga kokkuvõttes tundsin end hästi," rääkis Kanepi pärast mängu Eesti ajakirjanikele. "Andsin esimeses setis oma servigeimi ära kahe topeltveaga, sellega ma ei olnud rahul. Tundus, et päike paistis mulle otse silma sealtpoolt ja järgmine kord, kui läksin servima, siis ma ei visanud palli enam nii kõrgele üles ja oli lihtsam servida. Ega sellist ärevat seisu täna ei olnud."

See oli Kanepi ja Sevastova neljas omavaheline mäng – kolmas ametlik, mullu suvel olid nad Tallinnas vastamisi Eesti-Läti maavõistlusel – ja neljas Kanepi võit. "Tegelikult on ta päris ebamugav vastane mulle oma lõigetega. Merko Openil mul oli tükk tegemist, et teda võita. Aga ilmselt mängin praegu paremini kui suvel, olen enesekindlam ja löön julgemalt, siis oli seekord lihtsam," arutles Kanepi.

Eelmisel nädalal Austraalia lahtiste eelturniiril finaali jõudnud Kanepi tõdes nädalavahetusel, et keha on tiheda mängugraafiku tõttu üsna kange, nüüd aga sai ta vahepeal ühe puhkepäeva ja tunneb end juba paremini. "Hästi mõjus [see puhkepäev], nii kange enam täna ei olnud kui finaalipäeval. Eile tegime hästi kerge trenni ja suurema osa päevast ma puhkasin," rääkis ta. "Nüüd saan ka veel puhata – täna pool päeva ja homme ka. Selles suhtes on hea, et ei pea kohe homme uuesti mängima."

Teises ringis läheb Kanepi vastamisi maailma neljanda reketi, tiitlikaitsja Sofia Keniniga. Ameeriklanna teenis avaringis poolteist tundi kestnud matši järel 7:5, 6:4 võidu austraallanna Maddison Inglisi üle. Kanepi ja Kenin on varem korra mänginud – 2018. aasta Rooma turniiril jäi Kanepi peale 2:6, 6:2, 6:2. "Mäletan, et see oli raske mäng liiva peal. Siis ta oli veel noor ja tulevane täht, siis just mõtlesin, et nii hästi mängis juba nii noorena," meenutas Kanepi. "Aga nüüd on kõval kattel, teised tingimused, teine aasta. Ei oska öelda, kuidas see mäng nüüd kulgeb. Mina tema hetkeseisu ei oska kommenteerida, ainult seda, mis välja paistab – eelmise aasta võitja, kindlasti tunneb end nendel väljakutel siin hästi. Aga praegu ei ole veel mõelnud mängu peale."

Eeldatavasti pannakse see kohtumine ühele kolmest Melbourne Parki suurtest väljakutest. "Trenni ma ei ole teinud suurtel, kuid olen paar korda mänginud ühel suurtest. Aga mulle meeldib suurtel väljakutel mängida! Parem mängida suurel kui väiksel," mõtiskles Kanepi.

Kanepi ja Kenini teise ringi matš peetakse neljapäeval.