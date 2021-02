Kanepi: loomulikult on hea meel olla finaalis, aga mäng on mäng

"Tundsin end väljakul hästi. See oli väga tasavägine mäng ja ta servis väga hästi. Või siis mina ei tõrjunud piisavalt hästi," muigas Kanepi mängujärgsel pressikonverentsil.

"Esimeses setis sain suhteliselt kiiresti kohe murde kätte, siis ta minu arust ei servinud veel nii hästi. Ja ma suutsin enda servi hoida. Teises oli ilmselt murdeid rohkem," rääkis ta Eesti ajakirjanikele. "Aga jah, mulle tundus, et tema enda servil nägi vähem vaeva ja mina pidin enda servil rohkem vaeva nägema. Aga ma ei lasknud ennast sellest eriti heidutada, mängisin nii hästi kui suudan ja proovisin nii hästi tõrjuda ka kui sain ja ta lasi. Mulle tõesti vahepeal tundus, et ta servis ülihästi."

Ligi poolteist tundi kestnud kohtumine oli väga tasavägine, äralöögid ja lihtvead olid enam-vähem samad, mängitud punktidest võitis Kanepi 71 ja Aleksandrova 68. Mis siis mängu Kanepi kasuks kallutas? "Tasavägine mäng oli, ma pole statistikat näinud. Ei tea, kuidas selle teise seti suutsin võita," muheles Kanepi. "Esimeses määras see, et sain paremini tõrjutud ja murde kohe kätte. Aga üldiselt kui tagajoonemänguks läks, tundsin ennast väga hästi. Ilmselt mul oli natuke rohkem õnne või mängisin tähtsatel hetkedel paremini."

Enda kolmanda ringi matši järel ütles Kanepi, et pole ammu nii mitu mängu järjest pidanud mängima ja tundis end veidi kangena, seejärel sai ta ootamatult kaks vaba päeva – esmalt olid korraldajad sunnitud neljapäevase mängupäeva tühistama, reedel sai eestlanna veerandfinaalis loobumisvõidu 8. asetatud Karolina Muchovalt (WTA 27.). "Esimene vaba päev tuli hästi kasuks. Mitu mängu sain järjest mängida. Aga teine mäng mõtlesin, et oleks võinud mängida," tunnistas Kanepi. "Tavaliselt kahte vaba päeva järjest võistlustel ei juhtu. Aga tundub, et mõjus siiski hästi."

Kanepi mängis viimati WTA turniiri finaalis 2013. aasta kevadel, kui võitis Brüsselis enda karjääri neljanda WTA turniiri. "Mul on hea meel olla finaalis, loomulikult. Nii suurel turniiril pole ammu olnud," lausus ta. "Aga see on nagu uus mäng, ma ei usu, et ma seda kuidagi teistmoodi võtan kui neid teisi mänge, mis siin mänginud olen. Mäng on mäng."

Finaalis läheb Kanepi vastamisi turniiril 7. asetatud belglanna Elise Mertensiga (WTA 20.), kes sai poolfinaalis loobumisvõidu 2. paigutatud jaapanlanna Naomi Osakalt (WTA 3.).

Kanepi ja Mertens on omavahel kahel korral mänginud ja mõlemal on kirjas üks võit, aga mõlemad matšid peeti liival – mullustel Prantsusmaa lahtistel jäi Mertens peale 6:4, 7:5, 2019. aastal Charlestonis võitis Kanepi 0:6, 6:0, 7:5.

35-aastane Kanepi on varem mänginud kaheksas WTA finaalis ja saanud neli turniirivõitu, eestlannast kümme aastat noorem Mertens on samuti mänginud kaheksas finaalis ja teeninud viis võitu.

Kanepi ja Mertensi finaalmäng on kavas Margaret Court Arena nime kandva väljaku teise matšina, mille algusajaks on märgitud mitte varem kui Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva kell 3. Esimene mäng sel väljakul algab Eesti aja järgi kell 2.