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Eesti alustab Davis Cupi matši Uruguayga

Tennis
Eesti meeste tennisekoondis
Eesti meeste tennisekoondis Autor/allikas: Eesti Tennise Liit
Tennis

Reede õhtul kell 22.00 Eesti aja järgi algab Uruguay pealinnas Montevideos Davis Cupi maailmaliiga teise grupi kohtumine Uruguay ja Eesti koondise vahel. Kahepäevane maavõistlus peetakse välitingimustes saviliivaväljakul.

Eesti koondist esindavad Markus Mölder, Oliver Ojakäär, Kristjan Tamm ja Denis Maijorov, treener-kapten on Vladimir Ivanov. Seekordsest kohtumisest jäävad eemale Eesti kaks kõrgeima edetabelikohaga mängijat Mark Lajal ja Daniil Glinka.

Loosimise tulemusena kohtuvad avamängus Eesti meeskonna esinumber Markus Mölder (ATP 844.) ja Uruguay teine number Joaquin Aguilar Cardozo (ATP 389.). Päeva teises üksikmängus kohtub Eesti meeskonna teine number Oliver Ojakäär (ATP 1116.) Uruguay esireketi Franco Roncadelliga (ATP 261.).

Kohtumine jätkub laupäeval Eesti aja järgi kell 21.00 paarismänguga, kus omavahel kohtuvad Ariel Behar - Franco Roncadelli ja Markus Mölder - Kristjan Tamm. Seejärel on kavas kaks üksikmängu: Uruguay esireket Franco Roncadelli kohtub Markus Mölderiga ja Joaquin Aguilar Cardozo vastaseks on Oliver Ojakäär.

Mängupäevadeks ennustatakse umbes 20 soojakraadiga kuiva ilma.

Davis Cup on üks maailma vanemaid võistkondlikke spordivõistlusi, mis peeti esimest korda juba 1900. aastal. Eesti osales esimest korda 1934. aastal ja alates 1993. aastast mängitakse regulaarselt.

Toimetaja: Siim Boikov

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