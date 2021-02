Ametlikes mängudes on nad kohtunud kahel korral ja mõlemad matšid võitis Kanepi, kuid viimati olid nad võistlustel vastamisi 2011. aastal Pariisis. Mullu suvel Tallinnas peetud Eesti-Läti maavõistlusel jäi aga Kanepi peale 7:6 (1), 2:6, 10:5.

Kanepi on Melbourne'is peetaval soojendusturniiril jõudnud veerandfinaali, Sevastova langes paralleelselt peetaval turniiril teises ringis konkurentsist, jäädes Anastassia Pavljutšenkovale (WTA 39.) alla 0:6, 3:6.

Kanepi ja Sevastova vahelise matsi võitja võib teises ringis minna vastamisi tiitlikaitsja Sofia Keniniga (WTA 4.), kes mängib avaringis turniirile vabapääsme saanud austraallanna Maddison Inglisega (WTA 130.).

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 23.), kes on Austraalia lahtistel 21. asetusega, loositi vastamisi valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitšiga (WTA 90.). Omavahel on nad mänginud koguni üheksal korral ja Sasnovitš juhib 5:4. Viimati olid nad vastamisi 2019. aastal Madridis, kus Kontaveit võitis avaseti 6:0, aga kaotas siis kaks järgnevat. Nad mängisid ka sama aasta Austraalia lahtiste teises ringis ja siis jäi Sasnovitš peale 6:3, 6:3.

"Ta ei ole mulle kindlasti mugav vastane olnud läbi aegade, olen temaga juba vist sada korda mänginud. Oleks võinud hullemini minna, oleks võinud paremini minna. Kindlasti ei ole lihtne loos, aga tuleb võtta mäng korraga," ütles Kontaveit Eesti ajakirjanikele. "Kindlasti pean väga hästi mängima, et teda võita, aga meile jäävad need punktid eelmisest aastast, otseselt sellist suurt pinget ei ole, et mul kaoksid veerandfinaalpunktid ära. See teeb kindlasti mängimist lihtsamaks. Iseenesest olen positiivne, mul on hea meel, et saan toast väljas viibida ja tennist mängida, tunnen ennast hästi, kuskilt ei valuta. Ise olen vähemalt positiivne!"

Kontaveidi ja Sasnovitši vahelise matši võitja kohtub teises ringis tšehhitari Kristyna Pliškova (WTA 70.) või briti Heather Watsoniga (WTA 58.).

Kanepi ja Kontaveit on mõlemad ülemises tabelipooles.