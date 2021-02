Kanepi: teeb head meelt, et suutsin nii kiire tempoga mängida

Enne seda kohtumist oli Sabalenka võitnud järjest 15 mängu ja kolm WTA turniiri. Kanepi ise aga pikendas enda võiduseeria 12-mänguliseks. Ühtlasi on see Kanepi karjääri 12. võit edetabeli esikümnesse kuuluva mängija üle.

"Mõtlesin duši all, kas ma tunnen end kuidagi teisiti, kui peale esimest võitu. Tegelikult väga palju ei tunne. Võit on võit. Praegu ei tunne end kuidagi teisiti, võibolla õhtul. Peale mängu ei oska kohe öelda, sest homme on juba uus mäng," kommenteeris Kanepi saavutust Delfile.

"Mängu alguses oli mul see eelis, et olin ühe mängu ette mänginud ja veel sama väljaku peal (Sabalenka oli avaringis vaba - toim). Tundsin end paremini kui esimese mängu alguses ja temal oli raskusi. Tundsin, et kolmandas setis mängisin täitsa hästi. Head meelt teeb, et suutsin nii kiire tempoga mängida. Viimases setis oli ka serv väga hea, see mind ilmselt päästiski."

Kolmandas ringis läheb Kanepi vastamisi 23-aastase venelanna Darja Kasatkinaga (WTA 71.), kes sai 6:4, 6:3 jagu turniiril 14. asetatud sloveenlanna Polona Hercogist (WTA 49.).