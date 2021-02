35-aastane Kanepi ja 24-aastane Muchova pidid vastamisi minema Margaret Courti nime kandval tenniseväljakul, aga tšehhitar loobus veidi enne mängu algust kõhulihase vigastuse tõttu.

Karolina Muchova has withdrawn ahead of the quarterfinals at the Gippsland Trophy due to a left abdominal injury.



Kaia Kanepi receives a walkover into the semifinals.