Sellega pikendas Kanepi enda võiduseeria 13-mänguliseks.

Kohtumine kestis tund ja 17 minutit, sellest avasett oli 53-minutiline.

Kanepi päästis avasetis kahes enda servigeimis kokku kolm murdepalli ja suutis ise Kasatkina servil murdevõimaluse realiseerida, asudes 3:0 ja 5:2 juhtima. Siis võitis Kasatkina kaks enda pallingugeimi nulliga ja murdis Kanepi servi, viigistades seisu 5:5-le, aga viimased kaks geimi võitis Kanepi, sett seega 7:5 eestlannale.

Teises setis läks Kanepi koguni 5:0 ette, siis võitis Kasatkina enda pallingugeimi, aga sett siiski kindlalt 6:1 Kanepile.

Kanepi serv oli juba märksa parem kui kahes eelnevas mängus, esimese servi õnnestumisprotsent oli nüüd 55 ja teisel servil 94. Kanepi servis kaks ässa ja tegi kaks topeltviga, Kasatkina sai kirja kolm ässa ja kaks topeltviga.

Kanepi realiseeris kuuest murdevõimalusest neli, Kasatkina suutis viiest murdepallist ära kasutada ühe. Mängitud punktidest võitis Kanepi 69 ja Kasatkina 56.

Veerandfinaalis läheb Kanepi vastamisi turniiril 8. asetatud tšehhitari Karolina Muchovaga (WTA 27.), kes sai kolmandas ringis veidi üle kahe tunni kestnud matšis 6:2, 4:6, 6:4 jagu itaallanna Jasmine Paolinist (WTA 97.).

35-aastane Kanepi ja 24-aastane Muchova pole varem omavahel mänginud.

Otselogi:

Enne mängu:

35-aastane Kanepi on varem Kasatkinaga neljal korral mänginud, nende omavaheliste mängude seis on 2:2. Kõva kattega väljakul on nad kohtunud kahel korral ja mõlemal juhul jäi peale Kanepi – 2017. aasta US Openil võitis eestlanna 6:4, 6:4 ning 2018. aasta Brisbane'i turniiril 6:2, 6:2. Viimati olid nad vastamisi 2018. aasta Prantsusmaa lahtistel, Pariisi liivaväljakuil jäi Kasatkina peale 6:4, 6:1.

Kanepi oli Gippsland Trophy avaringis kahe punkti kaugusel kaotusest, kuid suutis lõpuks alistada kohaliku mängija Astra Sharma (WTA 129.), 1:6, 7:5, 6:2. Teises ringis lõpetas Kanepi maailma seitsmenda reketi, valgevenelanna Arina Sabalenka 15-mängulise võiduseeria – eestlanna alistas kolm turniiri järjest võitnud Sabalenka 6:1, 2:6, 6:1. Kanepi ise on nüüd võitnud 12 matši järjest.

Kasatkina alistas avaringis kindlalt 6:1, 6:1 rumeenlanna Mihaela Buzarnescu (WTA 138.), teises ringis sai ta 6:4, 6:3 jagu turniiril 15. asetatud sloveenlanna Polona Hercogist (WTA 49.).

Kanepi ja Kasatkina mängu võitja läheb veerandfinaalis vastamisi 8. paigutusega tšehhitari Karolina Muchova (WTA 27.) ja itaallanna Jasmine Paolini (WTA 97.) vahelise kohtumise võitjaga.