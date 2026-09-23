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Eesti ratturid sõitsid MM-il esikümnesse

Jalgrattasport
Eesti ratturid võistkondliku eraldistardi võistlusel.
Eesti ratturid võistkondliku eraldistardi võistlusel. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

Montrealis toimuvatel jalgratta maanteesõidu maailmameistrivõistlustel sai Eesti koondis võistkondlikus temposõidus kümnenda koha.

Eesti koondis koosseisus Frank Aron Ragilo, Romet Pajur, Oliver Mätik, Laura Lizette Sander, Elisabeth Ebras, Ann-Christine Allik läbis 40,4 kilomeetri pikkuse distantsi ajaga 54 minutit ja 58 sekundit.

Eesti kaotas võitjaks tulnud Itaalia kuuikule (Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel ja Vittoria Guazzini) kolme minuti ja 25 sekundiga. Tegu oli Itaalia läbi aegade esimese MM-tiitliga sel distsipliinil.

Itaalia järel saavutas teise koha Prantsusmaa (+8,63) ja kolmanda koha Šveits (+19,90). Tiitlikaitsjana startinud Austraalia võistkond jäi esimesena medalita (+40,48).

Eesti koondise peatreener Alo Jakin jäi sportlaste esitusega rahule, eriti arvestades, et sellises koosseisus ja formaadis ei olnud võistkond varem koos harjutada saanud.

"Mehed said väga ilusti hakkama. Sellist formaati pole me saanud koos harjutada, kuid nad tulid sellega väga hästi toime. Tehnilistes kohtades oli varu ning kahel mehel oli eelnev võistlus juba jalgades, aga mida distants edasi, seda paremaks tunne läks," ütles Jakin. "Minu teada jäid ka nemad ise sooritusega rahule, sest midagi sisse ei jäänud ja pingutati korralikult."

Ka naiskonna vahetusega jäi peatreener rahule. "Naiste kohta ütleks samad sõnad. Tehnilistes kohtades oli varu, aga muidu sõitsid nad väga ilusti. Kokkuvõttes hindaksin meie sooritust neljaga," lisas Jakin.

Teisipäeval selgusid medalistid veel mees- ja naisjuunioride individuaalses temposõidus. Naiste seas moodustasid esikolmiku poolatar Maria Okrucinska (15.17,51), belglanna Yana Decruyenaere (+0.12) ja britt Aalia Clay (+0.25).

Eestlastest olid võistlustules Adeele Jaht ja Maria Jürisaar, kes said vastavalt 34. (+1.39) ja 49. koha (+2.58). Jaht jäi oma esimese juunioriaasta MM-sõiduga rahule. "Sõit oli väga tehniline ja suhteliselt raske. Esimese aasta juuniorina mul suuri ootusi ei olnud. Panin endale omad eesmärgid ja suutsin need täita," ütles Jaht. "Muidugi oleks sellega võinud natuke kõrgem koht kaasneda, aga jäin sõiduga rahule."

Meesjuunioride võistluse võitis hispaanlane Benjamin Noval (25.17,35), kellele järgnesid belglane Vic de Smet (+0.06) ja taanlane Malthe Risbjerg (+0.17).

Grupisõitudega alustatakse neljapäeval. Eesti aja järgi kell 16.00 stardivad kuni 23-aastaste naiste 134-kilomeetrisel grupisõidul Laura Lizette Sander ja Elisabeth Ebras. Kell 20.30 algavas meesjuunioride 134-kilomeetrises grupisõidus esindab Eestit Sebastian Suppi.

Toimetaja: Henrik Laever

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