Kukkumise taha jäämine rikkus MM-il Laura Lizette Sanderi sõidu

Kuni 23-aastaste naiste 134-kilomeetrisel grupisõidul tuli läbida kümme nõudlikku Mont-Royali ringi. Võistluse otsustavad sündmused leidsid aset viimastel ringidel, kui grupp järjest väiksemaks lagunes ning ees jäid medalite eest võitlema Viktoria Chladonova, Isabella Holmgren ja Fleur Moors, vahendab EJL.ee.

Sanderi sõitu mõjutas kukkumine tema ees, mille järel tuli kohe tõus. "Jäin kukkumise taha, millele tuli tõus kohe otsa ja ilmselt ei taastunud sellest enam ära," ütles Sander. "Järgmisel pikal tõusul, kui kolm ringi jäi lõpuni, jäin üksinda. Üks punt oli mul ees ja võitlesin üksi, et sinna järele saada, aga seda punti kinni ei püüdnud."

Sander kaotas võitjale 13 minutit ja 32 sekundit. Tema hinnangul oli Montreali rada väga nõudlik ning kukkumise järel ette jäänud grupini jõudmine olnuks tol päeval tema maksimum. "Rada oli hästi raske. See eesmine grupp olekski pärast kukkumise taha jäämist olnud maksimum, rohkem ma kindlasti paremat tulemust teha ei oleks jõudnud," lisas Sander.

Ebras lõpetas 58. kohal, kaotades maailmameistrile 14 minutit ja 51 sekundit. "Tulemus pole kindlasti see, mida kõik ootasid. Arvatavasti hakkab kogu sellest aastast juba väsimus tekkima, aga võitlesin lõpuni," ütles Ebras.

Maailmameistriks krooniti 19-aastane slovakitar Viktoria Chladonova, kes edestas finišiheitluses kodupubliku ees võistelnud kanadalannat Isabella Holmgrenit. Pronksmedali võitis belglanna Fleur Moors.

Meesjuunioride 134-kilomeetrises grupisõidus sai Sebastian Suppi 44. koha, kaotades võitjale kuus minutit ja 20 sekundit.

Maailmameistriks tuli hispaanlane Benjamin Noval, kes ründas 26,8 kilomeetrit enne finišit ning sõitis ülejäänud distantsi üksi. Noval võitis Montrealis ka meesjuunioride individuaalse temposõidu ning sai sellega alles teiseks ratturiks Remco Evenepoeli järel, kes on samal MM-il võitnud juunioride seas nii tempo- kui grupisõidu. Hõbeda teenis prantslane Simon Defrance ja pronksi rootslane Elias Wendel.