Vahtra teenis Hiinas etapivõidu

113,6-kilomeetrisel Guangchangi lähiümbruses sõidetud etapil edestas eestlane finišis meeskonnakaaslast Alexander Konychevit (China Anta – Mentech Cycling Team) ja Max Holgate'i (St George Continental Cycling Team), vahendab ejl.ee.

Vahtra sõnul kujunes etapi lõpp tema meeskonna jaoks pingeliseks, sest jooksikud saadi kätte alles viimasel kilomeetril. "Mina võtsin pundis rahulikult ja tiimikaaslased tegid tööd, et jooksikute gruppi püüda. Nende kättesaamisega läks väga napikaks, sest saime nad alles viimasel kilomeetril kätte, kuna keegi minu tiimi aidata ei soovinud. Alexander vedas mind ilusti lahti ja läksime viimasesse kurvi esimestena. Sealt oli mul vaja teha ainult lühike sprint ja võtsime kaksikvõidu," rääkis Vahtra.

Vahtra võiduajaks märgiti 2:25.29. Esikümnesse jõudis eestlastest veel Aaron Aus (Quick Pro Team), kes sai üheksanda koha. Markus Pajur (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team) lõpetas 25., Joonas Puuraid (BIKE AID) 31., Karl Patrick Lauk (Wheeltop Rotor Chengdu Team) 42., Mihkel Räim (Quick Pro Team) 70., Martti Lenzius (Quick Pro Team) 87. ja Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team) 91. kohal.

Üldarvestust juhib pärast kolmandat etappi Michal Pomorski (ATT Investments). Pajur on 39. kohal, kaotades liidrile 10.08. Räim hoiab 51. (+16.12), Nisu 52. (+16.12), Puuraid 55. (+16.26), Vahtra 59. (+16.58), Lenzius 76. (+21.28), Aus 86. (+24.15) ja Lauk 99. (+27.59) positsiooni.

Velotuuri neljas etapp sõidetakse Zixis ning selle pikkus on 108,5 kilomeetrit. Kokku on 14. Tour of Poyang Lake'il kümme etappi.

Belgias peetud Textielprijs Vichte 162-kilomeetrisel ühepäevasõidul teenis Karl Kurits (Lucky Sport Cycling Team) 20. koha. Parim oli kodupubliku rõõmuks Lionel Taminiaux (Lotto Intermarche; 3:21.14).