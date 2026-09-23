X!

Vahtra teenis Hiinas etapivõidu

Jalgrattasport
Norman Vahtra (vasakul).
Norman Vahtra (vasakul). Autor/allikas: Chen Zihao
Jalgrattasport

Hiinas peetaval 14. Tour of Poyang Lake'i velotuuril (UCI 2.2) võitis kolmanda etapi Norman Vahtra (China Anta – Mentech Cycling Team).

113,6-kilomeetrisel Guangchangi lähiümbruses sõidetud etapil edestas eestlane finišis meeskonnakaaslast Alexander Konychevit (China Anta – Mentech Cycling Team) ja Max Holgate'i (St George Continental Cycling Team), vahendab ejl.ee.

Vahtra sõnul kujunes etapi lõpp tema meeskonna jaoks pingeliseks, sest jooksikud saadi kätte alles viimasel kilomeetril. "Mina võtsin pundis rahulikult ja tiimikaaslased tegid tööd, et jooksikute gruppi püüda. Nende kättesaamisega läks väga napikaks, sest saime nad alles viimasel kilomeetril kätte, kuna keegi minu tiimi aidata ei soovinud. Alexander vedas mind ilusti lahti ja läksime viimasesse kurvi esimestena. Sealt oli mul vaja teha ainult lühike sprint ja võtsime kaksikvõidu," rääkis Vahtra.

Vahtra võiduajaks märgiti 2:25.29. Esikümnesse jõudis eestlastest veel Aaron Aus (Quick Pro Team), kes sai üheksanda koha. Markus Pajur (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team) lõpetas 25., Joonas Puuraid (BIKE AID) 31., Karl Patrick Lauk (Wheeltop Rotor Chengdu Team) 42., Mihkel Räim (Quick Pro Team) 70., Martti Lenzius (Quick Pro Team) 87. ja Oskar Nisu (China Anta – Mentech Cycling Team) 91. kohal.

Üldarvestust juhib pärast kolmandat etappi Michal Pomorski (ATT Investments). Pajur on 39. kohal, kaotades liidrile 10.08. Räim hoiab 51. (+16.12), Nisu 52. (+16.12), Puuraid 55. (+16.26), Vahtra 59. (+16.58), Lenzius 76. (+21.28), Aus 86. (+24.15) ja Lauk 99. (+27.59) positsiooni.

Velotuuri neljas etapp sõidetakse Zixis ning selle pikkus on 108,5 kilomeetrit. Kokku on 14. Tour of Poyang Lake'il kümme etappi.

Belgias peetud Textielprijs Vichte 162-kilomeetrisel ühepäevasõidul teenis Karl Kurits (Lucky Sport Cycling Team) 20. koha. Parim oli kodupubliku rõõmuks Lionel Taminiaux (Lotto Intermarche; 3:21.14).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgrattauudised

11:15

Vahtra teenis Hiinas etapivõidu

08:02

Eesti ratturid sõitsid MM-il esikümnesse

21.09

Laura Lizette Sander saavutas MM-il 16. koha

21.09

Evenepoel tuli neljandat korda temposõidu maailmameistriks

20.09

Tiimikaaslast lahti vedanud Tamm napsas Hiinas ise esimese võidu

19.09

Tarassov: jalga oli kindlasti, et esimest kohta otsida

19.09

Tartu Rattamaratoni võitis belglane, teise koha sai Tarassov

18.09

"Spordipühapäev" lahkab Eesti võrkpalli hetkeseisu

17.09

Tartu Rattamaraton toob starti tugevad gravel-sõitjad ja vormel-1 piloodi

16.09

Ebras lõpetas Saksamaal vigastuspausi

13.09

Enric Mas teenis karjääri esimese suurtuuri võidu

12.09

Rattamaratonide sarja üldvõitjaks tulid Kivistik ja Leinonen

12.09

Mas kindlustas sisuliselt Vuelta üldvõidu

12.09

Evenepoel võitis MM-i eel olulise ühepäevasõidu

11.09

Roglic ei jõudnud üldliider Masile lähemale

10.09

Vuelta temposõidul võidutses Küng, Roglic kerkis teiseks

10.09

Lahtine sõit segas kaarte, kuid Vahtra sprintis end siiski kümne sekka

09.09

Brennan saavutas karjääri esimesel suurtuuril viienda võidu

09.09

Mäeuibo jäi mäestlaskumise Prantsusmaa karikaetapil napilt esikolmikust välja

08.09

Matthew Brennan teenis tänavusel Vueltal neljanda etapivõidu

sport.err.ee uudised

11:15

Vahtra teenis Hiinas etapivõidu

10:45

Mets elust Saksamaa esiliigas: kohati on intensiivsem kui kõrgliigas

10:01

Werderis esikinda rolli kindlustanud Hein: loodan samas vaimus jätkata

09:34

Hiline penalti tõi Arsenalile avamängus võidu, Bayern mängis edu maha

08:44

Orienteerumiskoondis osaleb EM-il kümne sportlasega

08:02

Eesti ratturid sõitsid MM-il esikümnesse

22.09

Sulgpalli EM toob Euroopa tipud Eestisse

22.09

SK Tapa avas koduses käsipalli meistriliigas punktiarve

22.09

Moskva CSKA ja Dünamo suusatajad saavad neutraalse sportlase staatuse

22.09

ETV spordisaade, 22. september

22.09

Korvpalli Eesti-Läti liiga hooaeg algas Valmiera võiduga

22.09

Prantsusmaa ja Poola marssisid EM-il poolfinaali

22.09

Jacquelin jätab laskesuusahooaja vahele, aga sihib ikka taliolümpiat

22.09

Eestis astub esmakordselt puuri endine UFC võitleja

22.09

Õed Adelia ja Aylin Susi võitsid rannatennise noorte EM-il pronksi

22.09

Paul Aron: mul oli au president Karisele oma maailma tutvustada

22.09

Rando Soome: Eesti fännid olid Tamperes tähelepanu keskmes!

22.09

Tunjovi koduklubi sai kahe punasega lõppenud kohtumises punktilisa

22.09

Glinka ja Malõgina pääsesid Challengeri turniiridel teise ringi

22.09

Tamm: ründajal on vaja ainult üht õnnestumist

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo