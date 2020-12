Rattamaailma mainekaima auhinna võitis Primož Roglic

Jumbo-Visma rattur jäi Tour de France'i üldvõidust ilma eelviimasel etapil, kuid tema stabiilne hooaeg avaldas hääletusel osalenud rattaajakirjanikele üle maailma muljet, kirjutab Spordipartner.

Pärast Touri saavutas Roglic esikoha Liege-Bastogne-Liege'il, lõpetas hooaja Vuelta üldvõiduga ning on kõrgeimal kohal maailma aasta edetabelis.

"Vaatasin võitnute nimekirja ja mõistsin, et tegemist on väga tähtsa auhinnaga. Kuna hääletusel osales ajakirjanikke kõikjalt maailmast, siis puudutab see mind tugevasti," lausus Roglic.