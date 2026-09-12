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Evenepoel võitis MM-i eel olulise ühepäevasõidu

Jalgrattasport
Remco Evenepoel
Remco Evenepoel Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Belgia jalgrattur Remco Evenepoel (Red Bull - Bora - Hansgrohe) võitis Quebecis toimunud 206-kilomeetrise kõrgeima kategooria ühepäevasõidu, edestades finišispurdis itaallast Giulio Cicconet (Lidl - Trek).

Kolmanda koha teenis Kanadas toimunud võistlusel taanlane Anthon Charmig (Uno-X Mobility; +0.15), kuue hulka mahtusid veel britt Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team; +0.28), ameeriklane Quinn Simmons (Lidl - Trek; +0.30) ja austraallane Michael Matthews (Team Jayco AlUla; +0.35).

Quebecis kihutati 20 umbes kümnekilomeetrist ringi ning Evenepoel ründas koos Ciccone ja Charmiguga kolm ringi enne lõppu. Otsustava lükke tegi belglane vaid 75 meetrit enne finišijoont.

"Usaldasin oma lõpuspurti, seega võtsin riski ja alustasin eestpoolt, kuigi vastutuul tegi olukorra keeruliseks," muljetas kahekordne olümpiavõitja finišis. "Aga ma arvan, et kui ta [Ciccone] üritas minust mööduda, siis tundis ka tema vastutuult, mistõttu suutsin edu säilitada. Olen väga rahul."

"See oli raske võistlus. Tundus, et ka tema oli üsna heas hoos. Lisaks vedas tal, et meeskonnakaaslane oli vahetult selja taga, mis võimaldas tal veidi rohkem teiste tuules püsida," vihjas belglane Simmonsi tegutsemisele.

Kahe päeva pärast peetakse kõrgeima kategooria ühepäevasõit ka Montrealis, kus Evenepoel on samuti stardis. "Pean säilitama rahu ja võtma asju päev korraga, sest pühapäeval ootavad uued väljakutsed. Siis on aga tulemas järgmine pühapäev ja sellele järgmine pühapäev," vihjas ta maailmameistrivõistlustele. "Ees ootavad kaks väga olulist nädalat."

Toimetaja: Siim Boikov

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