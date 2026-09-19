Tartu Rattamaratoni võitis belglane, teise koha sai Tarassov

Malezsewski ajaks fikseeriti finišis kolm tundi, 23 minutit ja 39 sekundit, millega ta edestas teisena lõpetanud Tarassovit vaid ühe sekundiga (3:23.40). Tarassoviga sama aja sai kirja veel kolm meest, kolmanda koha saavutas lätlane Maris Bogdanovics.

Esikolmikule järgnesid sakslased Anton Albrecht ja Albert Gathemann (mõlemad 3:23.40), kuuenda koha sai lätlane Gusts Lapins (3:23.42) ning seitsmendana ületas joone eestlane Peeter Tarvis (3:23.44).

Soomlasest vormelitäht Valtteri Bottas saavutas 88. koha ajaga 3:57.41.

Naiste arvestuses sai võidu kokkuvõttes 79. koha saanud austraallanna Tiffany Cromwell, kelle ajaks jäi 3:53.41. Soomlanna Karoliina Leinonen (3:57.04) kaotas võitjale pea kolme ja poole minutiga. Kolmanda koha saavutas eestlanna Aidi Gerde Tuisk (4:01.13), kes jäi omakorda soomlannast enam kui nelja minuti kaugusele.