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Tartu Rattamaratoni võitis belglane, teise koha sai Tarassov

Jalgrattasport
Tartu rattamaraton
Tartu rattamaraton Autor/allikas: Adam Illingworth
Jalgrattasport

29. korda toimunud Tartu Rattamaratoni 123 kilomeetri pikkusel põhidistantsil ületas finišijoone esimesena belglane Lukas Malezsewski, kelle järel sai teise koha Kirill Tarassov.

Malezsewski ajaks fikseeriti finišis kolm tundi, 23 minutit ja 39 sekundit, millega ta edestas teisena lõpetanud Tarassovit vaid ühe sekundiga (3:23.40). Tarassoviga sama aja sai kirja veel kolm meest, kolmanda koha saavutas lätlane Maris Bogdanovics.

Esikolmikule järgnesid sakslased Anton Albrecht ja Albert Gathemann (mõlemad 3:23.40), kuuenda koha sai lätlane Gusts Lapins (3:23.42) ning seitsmendana ületas joone eestlane Peeter Tarvis (3:23.44).

Soomlasest vormelitäht Valtteri Bottas saavutas 88. koha ajaga 3:57.41.

Naiste arvestuses sai võidu kokkuvõttes 79. koha saanud austraallanna Tiffany Cromwell, kelle ajaks jäi 3:53.41. Soomlanna Karoliina Leinonen (3:57.04) kaotas võitjale pea kolme ja poole minutiga. Kolmanda koha saavutas eestlanna Aidi Gerde Tuisk (4:01.13), kes jäi omakorda soomlannast enam kui nelja minuti kaugusele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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