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Enric Mas teenis karjääri esimese suurtuuri võidu

Jalgrattasport
Enric Mas
Enric Mas Autor/allikas: SCANPIX / EPA
Jalgrattasport

Hispaania velotuuri viimase etapi (Carrefour Granada - Granada; 112 km) võitis norralane Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), aga oma karjääri esimese suurtuuri esikoha teenis Enric Mas (Movistar Team).

Viimasel etapil selgus võitja oodatult grupifinišis, kus kiireim oli Johannessen. Mullu Tour de France'i üldarvestuses kuuendal ja tänavu 12. kohal lõpetanud norralase jaoks oli tegemist karjääri esimese etapivõiduga suurtuuril.

Ta edestas finišispurdis itaallast Alessandro Romelet (XDS Astana Team) ja belglast Ramses Debruynet (Alpecin - Premier Tech). Velotuuri üldvõidu kindlustanud Mas veeres üle finiši koos meeskonnakaaslastega veidi aega hiljem.

Viimasel etapil löödi ajavõtt lukku 9,8 kilomeetrit enne finišit. Boonuspunkte ei jagatud ja punktiarvestus oli juba varem lukku löödud.

Pärast suurfavoriit Tadej Pogacari katkestamist liidriks kerkinud Mas edestas lõpuks teist sloveen Primož Roglicit (Red Bull - Bora - Hansgrohe) kahe minuti ja 15 sekundiga. Kolmandaks tuli austerlane Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team; +2.44).

31-aastane Mas oli Vueltal ka varem kõrgeid kohti jahtinud: koguni kolmel korral oli ta teine (2018, 2021, 2022). Tunamullu tuli kolmas koht. Ka Tour de France'il on hispaanlane lõpetanud kahel korral kuue hulgas.

Tänavusel Vueltal mahtusid kaheksa hulka veel Richard Carapaz (EF Education - EasyPost; +6.54), Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike; +8.45), Oscar Onley (Netcompany Ineos; +9.28), Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious; +10.38) ja Clement Berthet (Groupama - FDJ United; +11.41).

Punktiarvestuses osutus parimaks belglane Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), mägede arvestuses Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), noortest tuli esimeseks Onley ja võistkondlikult oli parim Decathlon CMA CGM Team.

Toimetaja: Siim Boikov

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