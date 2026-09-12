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Mas kindlustas sisuliselt Vuelta üldvõidu

Jalgrattasport
Enric Mas.
Enric Mas. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Jalgrattasport

Hispaania velotuuri eelviimase, mägise profiiliga 20. etapi (La Calahorra - Collado del Alguacil; 186,8 km) võitis Mikel Landa (Soudal Quick-Step; 4:58.01). Üldliider Enric Mas (Movistar Team) suurendas vahet oma lähimate konkurentidega.

Karjääri esimest suurtuuri võitu jahtiv Mas sõitis suurema osa nelja ränkraske tõusuga etapil pundis, kuhu kuulusid tema suurimad konkurendid üldvõidule: Primož Roglic (Red Bull - BORA - hansgrohe) ja Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).

Mas jäi küll järsul ja kurviderohkel 8,1 km pikkusel lõputõusul Gallile napilt alla, kuid edestas Roglicit rohkem kui poole minutiga. Velotuuri kokkuvõttes kasvas Masi edu Roglici ees kahe minuti ja 15 sekundi peale. Gall on enne viimast etappi üldliidrist kahe minuti ja 44 sekundi kaugusel.

Kuna viimane etapp sõidetakse tasastel teedel, siis on Roglicil ja Gallil üsna raske mitmeminutiliseid vahesid tagasi sõita. Mas peab seega pühapäeval üldvõidu vormistamiseks suuremate probleemideta finišisse jõudma. Kui see tal õnnestub, siis tuleb Hispaania rattur võitjaks 12 aasta pikkuse pausi järel. Viimasena sai sellega 2014. aastal hakkama Alberto Contador.

Etapivõidu teenis kokkuvõttes 30. kohale kerkinud Mikel Landa. Hispaanlane ründas lõputõusul 7 km enne finišit ning edestas teise koha saanud norrakat Tobias Halland Johannesseni (Uno-X Mobility) 47 sekundiga. Kolmanda koha saavutas belglane Ramses Debruyne (Alpecin - Premier Tech; +1.27).

Toimetaja: Henrik Laever

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