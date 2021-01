Mullust Vuelta võitjat tabas hooaja eel ootamatu tagasilöök

Mullu Vuelta velotuuril võidutsenud ja Tour de France'il teise kohaga leppima pidanud Primož Roglic jääb eemale aasta esimesest Jumbo-Visma treeninglaagrist, kuna on kokku puutunud koroonaviirusega nakatunud inimesega.

See tähendab, et Roglic peab jääma oma Monaco koju eneseisolatsiooni ning ei saa Hispaanias Alicantes peetavast treeninglaagrist osa võtta. Lahtine on veel, kas Roglic liitub tiimiga viimasel päevadel või mitte. Laager peaks lõpema 29. jaanuaril.

Kuigi Roglici hooaja alguse kalendrit pole veel kinnitatud, siis on talle soovitatud osaleda märtsi algul Pariisi - Nice'i velotuuril, seejärel Liege-Bastogne-Liege'il, peale mida ootaks ees traditsiooniline Tour de France'i eelne laager ja Dauphine velotuur. Sloveen on samuti näidanud üles huvi osaleda olümpiamängudel.

Neljapäeval teatas Jumbo-Visma meeskond veel ka, et eelmisel aastal Milano - San Remo ühepäevasõidul võidutsenud Wout van Aert pikendas tiimiga lepingut 2024. aasta lõpuni. Roglici leping lõpeb aasta varem.