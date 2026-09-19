Tarassov: jalga oli kindlasti, et esimest kohta otsida

Tartu Rattamaratoni põhidistantsil jõudsid eestlased pjedestaalile nii meeste kui ka naiste arvestuses, võidud rändasid välismaale.

Sel aastal tõi Tartu rattamaratoni 123 kilomeetri pikkune graveli distants rada nautima üle 350 osaleja. Ülitihedas lõpuheitluses võttis võidu belglane Lukas Malezsewski. Vaid sekund hiljem ületas finišijoone eestlane Kirill Tarassov, sama ajaga sai kolmanda koha lätlane Maris Bogdanovics. Esimesed seitse meest jäid kõigest viie sekundi sisse. Lõuna-Eesti kruusateid oli avastama tulnud ka vormelipiloot Valtteri Bottas, kes lõpetas võistluse 88. kohal.

"Jalga oli kindlasti, et esimest kohta otsida. Aga tuli natukene üllatusena, et alustasin kuskilt viiendalt positsioonilt ja jäi kahe silma vahele, kuidas esimene sai väikese vahe sisse. Siis tulin küll suure hooga tagant, aga natukene jäi puudu," rääkis Tarassov finišis.

Mõned nädalad tagasi graveli Eesti meistriks kroonitud Tarassov jäi rajaga üldiselt rahule. "Täitsa piisavalt oli tõuse.. Oleks tahtnud lõpupoole natukene rohkem raskemaid hetki, et raja keskel neid oli, aga lõpupoole jäi vähemalt minu jaoksnatukene puudu. Aga samas, on mis on," lisas Tarassov.

Naiste arvestuses tekkis kiirelt kolmene liidergrupp, kes lõpuks ka pjedestaalikohad omavahel ära jagas. Esimesena lõpetas austraallanna Tiffany Cromwell. Teisena ületas finišijoone eelmisel aastal Tartu rattamaratoni võitnud Karoliina Leinonen. Kolmanda koha võttis graveli Eesti meister Aidi Gerde Tuisk.

"Kuskil 50 km peal, selline põllune, pehme, raske koht oli seal, jäi soomlane Karoliina Leinonen meist maha. Mul oli endal ka päris raske, aga pidasin vastu ja siis sõitsime Tiffanyga koos. Arimäe tõusul, kuskil poole tõusu peal Tiffany ründas esimest korda, selle püsisin ära, aga siis täpselt enne lõppu ründas uuesti ja see oli mulle liiast," võttis Tuisk võistluse kokku.