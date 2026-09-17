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Tartu Rattamaraton toob starti tugevad gravel-sõitjad ja vormel-1 piloodi

Jalgrattasport
Tartu Rattamaraton.
Tartu Rattamaraton. Autor/allikas: Adam Illingworth
Jalgrattasport

Laupäeval, 19. septembril toimuva 29. Tartu Rattamaratoni 123 km distantsil asub võitu püüdma tugev rahvusvaheline seltskond. Eesti paremikule pakuvad konkurentsi UCI Gravel World Seriesi etapivõitjad ja poodiumimehed, varasemad Tartu Rattamaratoni võitjad ning naiste konkurentsis ka kahekordne Austraalia gravel-meister Tiffany Cromwell.

Tartu Rattamaratoni 123 km distants kuulub tänavu esmakordselt rahvusvahelisse GravelKing UCI Gravel World Series sarja. Maailmas 32 riiki hõlmava sarja etappidel jahitakse muu hulgas pääset oktoobris Austraalias toimuvatele UCI gravel-ratta maailmameistrivõistlustele.

Rahvusvahelise mõõtme annab tänavusele meeste võistlusele mitu tugevat gravel-sõitjat. Ühe favoriidina tuleb starti sakslane Anton Albrecht, kes võitis juunis Poolas 120 km Gravel Adventure UCI Gravel World Seriesi etapi. Kõrgeid sihte võib Tartus seada ka belglane Lukas Malezsewski. Alles kaks nädalat tagasi saavutas ta Walesis 113 km Graean Cymru World Seriesi etapil teise koha. Malezsewski hoiab ka kogu sarja arvestuse punktitabelis teist kohta kaotades hetkel sarja liidrile Petr Vacocile vaid 25 punktiga. Edukas esinemine Tartu Rattamaratonil võib tõsta ta alates esmaspäevast sarja liidriks.

Tugev pikkade gravel-sõitude kogemus on norralasel Simen Nordahl Svendsenil. Rahvusvahelist konkurentsi lisavad teiste seas ka britt Harry Tanfield ja soomlane Antti-Jussi Juntunen. Viimane teab juba väga hästi, kuidas Tartu Rattamaratonil võita – Juntunen oli siin parim 2023. aastal.

Kodustest sõitjatest on stardis mitu meest, kes on Tartu Rattamaratonil varem kõrgeid kohti saavutanud. Gert Kivistik on võitnud rattamaratoni kahel korral – 2021. ja 2024. aastal, Gleb Karpenko 2022. aastal. Üks eestlaste suurimaid lootusi on ka Josten Vaidem, kes lõpetas mullu esmakordselt kavas olnud 123 km distantsi teisena. Tema kõrval tasub jälgida Riko Tammepuud, kes näitas head gravel-vormi alles septembri alguses, võites Eesti meistrivõistlustel pronksi ja saavutas kolmanda koha ka eelmisel nädalavahetusel Lahtis toimunud World Gravel Series etapil.

Naiste võistluse suurim rahvusvaheline nimi on Austraalia tipprattur Tiffany Cromwell Canyon Sram naiskonnast. Pikka aega maailma kõrgeimal maanteerattasõidu tasemel võistelnud Cromwell on viimastel aastatel näidanud väga kõrget taset ka gravelis. Cromwellile pakub konkurentsi mullune Tartu Rattamaratoni võitja, soomlanna Karoliina Leinonen, kes asub seega tiitlit kaitsma.

Eesti üks suuremaid lootusi on värske Eesti gravel-meister Aidi Gerde Tuisk, kes kaitses 5. septembril edukalt oma tiitlit. Samal võistlusel teenis Kristel Sandra Soonik pronksmedali. Stardis on ka Tartu Rattamaratoni juba neljal korral võitnud Janelle Uibokand. Ta oli parim 2014., 2019., 2020. ja 2021. aastal ning on sellega tänavuse naiste stardinimekirja edukaim varasem Tartu Rattamaratoni võitja.

Selle aasta Tartu Rattamaratoni osalejatest on kõige tuntum staar kindlasti vormel-1 meeskonna Cadillac piloot Valtteri Bottas, kellest on viimastel aastatel saanud suur ratta- ja eriti gravelisõidu fänn. Nii nagu vormeli roolis, on Bottas edukas ka gravelisõidus, kuuludes oma vanusegrupi maailma paremikku ning on lunastanud juba ka osalusõiguse Austraalias toimuvate maailmameistrivõistlustele.

29. Tartu Rattamaratoni 123 km distantsi start antakse laupäeval, 19. septembril kell 9.00 Otepääl Tehvandi Spordikeskuse staadionil. Finiš asub Elva külje all Tartumaa Tervisespordikeskuses. Lisaks 123 km distantsile on programmis 83, 39 ja 21 km sõidud.

Toimetaja: Henrik Laever

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