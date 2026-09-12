Rattamaratonide sarja üldvõitjaks tulid Kivistik ja Leinonen

Viimasele etapile startis üldliidrina Kirill Tarassov, kuid lisaks temale oli võiduvõimalus veel kolmel mehel.

Laupäevase maratoni võitis Matthias Mõttus napi eduga Josten Vaidemi ja Peeter Tarvise ees. Sarja üldvõidu teenis aga hoopis neljandana lõpetanud Gert Kivistik. Tarassov pidi leppima viienda kohaga.

Naistest oli sarja üldvõidu juba varem kindlustanud soomlanna Karoliina Leinonen. Viimase etapi võitis Janelle Uibokand.

LOOK mäefinišis oli kiireim Peeter Tarvis, kes teenis ka terve hooaja mäekuninga särgi. Täpselt samasuguse duubli tegi JetOil vahefiniši arvestuses Josten Vaidem. Gardena poolmaratoni kiireim oli seekord Edvin Jürgen, Kommipomm lastesõitude kiiremad olid Carl Christer Irbe ja Karolina Lilenbach. Traditsioonilise Hansgrohe kiirenduskilomeetri nobeidama aja said kirja Rando Marten Evendi ja Uibokand.