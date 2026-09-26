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Mätik ja Jaht võitlesid nõudlikul MM-rajal finišini

Jalgrattasport
Oliver Mätik
Oliver Mätik Autor/allikas: @sprintcycling
Jalgrattasport

Kanadas Montrealis toimuvatel maanteeratturite maailmameistrivõistlustel sai Oliver Mätik kuni 23-aastaste meeste grupisõidus 89. koha. Naisjuunioride grupisõidus võitles Adeele Jaht end finišisse 66. positsioonil.

Kuni 23-aastaste meeste 174,2-kilomeetrisel grupisõidul lõpetas Mätik võitjast 16 minutit hiljem. Romet Pajur ja Frank Aron Ragilo sõitu ei lõpetanud.

"Sõit oli väga raske ja rada väga füüsiline, kõige tugevam võitis," ütles Mätik. "Jäin enda sõiduga enam-vähem rahule, arvestades, et rada polnud mulle kõige sobivam. Mul pole midagi kahetseda, andsin endast maksimumi ja täna oli tulemuseks 89. koht."

Maailmameistriks krooniti 19-aastane ameeriklane Ashlin Barry, kes tegi otsustava rünnaku ligi 30 kilomeetrit enne finišit ning sõitis üksinda maailmameistritiitlini. Barry kuulus enne seda viieliikmelisse jooksikute gruppi, mis oli püsinud peagrupi ees juba üle 100 kilomeetri. USA-le oli tegemist esimese kuni 23-aastaste meeste grupisõidu maailmameistritiitliga.

Hõbemedali teenis hispaanlane Hector Alvarez, kes jõudis finišisse 53 sekundit hiljem, ning pronksi norralane Jesper Stiansen.

Naisjuunioride 80,4-kilomeetrises grupisõidus sai Adeele Jaht 66. koha, kaotades võitjale 19 minutit ja kaheksa sekundit. Maria Jürisaar sõitu ei lõpetanud. "See oli reaalselt elu kõige raskem sõit. Nii kui maha jäin, keskendusin sellele, et lõpuni võidelda," ütles Jaht. "Rajaäär oli fänne täis ja see tegi terve sõidu väga ägedaks. Olen õnnelik, et sai tehtud ja tulemus kirja."

Naisjuunioride maailmameistriks tuli hispaanlanna Alejandra Neira, kes pani oma paremuse maksma viieliikmelise grupi finišiheitluses. Neira alustas otsustavat spurti viimase 150 meetri jooksul ning edestas itaallannat Matilde Rossignolit. Pronksmedali võitis šveitslanna Anja Grossmann.

Maailmameistrivõistlused jätkuvad laupäeval eliitnaiste 180,1-kilomeetrise grupisõiduga. Eesti aja järgi kell 16 algavas võistluses esindavad Eestit Janika Lõiv, Aidi Gerde Tuisk ja Ann-Christine Allik.

MM-i lõpetab pühapäeval eliitmeeste 273,4-kilomeetrine grupisõit, kus Eesti koondise värvides stardib Madis Mihkels.

Toimetaja: Siim Boikov

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