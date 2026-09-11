X!

Roglic ei jõudnud üldliider Masile lähemale

Jalgrattasport
Primož Roglic.
Primož Roglic. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgrattasport

Hispaania velotuuri 19. etapi (Velez-Malaga - Peñas Blancas; 210,8 km) võitis iirlane Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team; 5:00.54). Üldliider Enric Mas (Movistar Team) säilitas oma rohkem kui pooleteist minutilise edu lähima konkurendi Primož Roglici (Red Bull - BORA - hansgrohe) ees.

Reedese etapi esimene pool oli tasane, aga sõidu keskel tuli ratturitel ületada kaks teise kategooria tõusu ning finiš oli 18,8 kilomeetri pikkuse esimese kategooria tõusu otsas.

Viimasel tõusul vedas neljamehelist jooksikute punti pikalt kolumblane Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), kuid iirlasel Eddie Dunbaril õnnestus temast pool kilomeetrit enne finišit mööduda ja etapivõit endale napsata. Buitrago lõpetas Dunbarist 14 sekundit hiljem teisena, kolmandaks tuli britt Thomas Gloag (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team; +0.23) ja neljas oli hispaanlane Urko Berrade (Equipo Kern Pharma; +0.44).

Üldarvestuses teist kohta hoidev Primož Roglic üritas viimasel tõusul üldliidri Enric Masiga vahet sisse teha, kuid Mas püsis neljakordse üldvõitja tempos ning mehed lõpetasid etapi üheskoos grupis, mis kaotas Dunbarile viie minuti ja 11 sekundiga. Kokkuvõttes säilis Masi ühe minuti ja 37-sekundiline edu Roglici ees. Kolmandal kohal jätkab austerlane Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team; +3.01).

Hispaania velotuuri lõpuni jääb veel kaks etappi. Laupäeval ootab rattureid mägise profiiliga etapp, kus tuleb ületada üks kolmanda kategooria ja kolm esimese kategooria tõusu.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgrattauudised

19:29

Roglic ei jõudnud üldliider Masile lähemale

10.09

Vuelta temposõidul võidutses Küng, Roglic kerkis teiseks

10.09

Lahtine sõit segas kaarte, kuid Vahtra sprintis end siiski kümne sekka

09.09

Brennan saavutas karjääri esimesel suurtuuril viienda võidu

09.09

Mäeuibo jäi mäestlaskumise Prantsusmaa karikaetapil napilt esikolmikust välja

08.09

Matthew Brennan teenis tänavusel Vueltal neljanda etapivõidu

08.09

Ärm finišeeris Tšehhis peetud velotuuri finaaletapil esikümnes

08.09

Kaju näitas BMX-krossi Euroopa karikasarja etapil kõrget taset

08.09

Eliis Paas sõitis MM-il kahel korral esikümnesse

06.09

Van Aert sai lühendatud etapil teise võidu

06.09

Kõiv võitis Belgias ühepäevasõidu, Lohk teenis kolmanda koha

05.09

Gravelis tulid Eesti meistriks Tarassov ja Tuisk

05.09

Lepik saavutas pararatturite MM-il 12. koha

05.09

Pogacar sõlmis koduklubiga pika lepingupikenduse

04.09

Van Aert sai Vueltal viimaks oodatud etapivõidu

04.09

Rait Ärm oli võidukas Tšehhis, Karl Patrick Lauk Hiinas

03.09

Vuelta etapi võitis noor üllatusmees

03.09

Olümpiakohta sihtiv Eesti trikirattur tuli Lätis kuuendaks

02.09

Brennan saavutas tiimikaaslaste toel Vueltal kolmanda etapivõidu

02.09

Eesti trikirattur saavutas kõrgetasemelisel võistlusel kuuenda koha

sport.err.ee uudised

22:14

Favoriidi staatuses Nurme: plaan on väga kindel, tulin pealinna valitsema

22:01

ETV spordisaade, 11. september

21:56

OTSEBLOGI | Võrkpallikoondis võitis Serbia vastu kolmanda geimi Uuendatud

21:39

Eesti saalijalgpallikoondis alistas sõprusturniiril Montenegro

21:13

Siniakova tegi USA lahtiste võiduga tenniseajalugu

20:28

James Rodriguez läheb koju

19:55

Kender ja Parijõgi võitsid U-22 EM-il alagrupi, Lukas ja Lepp samuti edasi

19:29

Roglic ei jõudnud üldliider Masile lähemale

19:00

Lajal loovutas veerandfinaalis vaid kolm geimi, Glinka langes välja Uuendatud

18:38

Jürgenson katkestas Tšiilis kolmandal kiiruskatsel

18:14

"Spordipühapäev" keskendub võrkpallile, autoralli MM-ile ja Eesti kelguspordile

17:45

EOK premeerib noori medaliste ja nende treenereid

17:08

Leedu korvpallijuht astus ametist tagasi

16:42

Eesti rannakoondis jäi Türgile alla ja langes B-divisjoni

15:39

Eesti 3x3 korvpallurid alustasid EM-i kaotusega

15:03

Jalgpallimuuseumis on vaatamiseks Mart Poomi 11 tähenduslikku eset

14:31

Olümpia korraldusjuht lahkus pärast sisepingeid ametist

14:01

Endine NBA täht tõmbab selga Gruusia esiliiga meistri särgi

13:48

UEFA avalikustas Venemaa eurosarjakvoodid, kui piirangud tühistataks

13:04

Kiira Paškov võitis Liepaja J100 turniiril paarismängu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo