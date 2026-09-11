Roglic ei jõudnud üldliider Masile lähemale

Hispaania velotuuri 19. etapi (Velez-Malaga - Peñas Blancas; 210,8 km) võitis iirlane Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team; 5:00.54). Üldliider Enric Mas (Movistar Team) säilitas oma rohkem kui pooleteist minutilise edu lähima konkurendi Primož Roglici (Red Bull - BORA - hansgrohe) ees.

Reedese etapi esimene pool oli tasane, aga sõidu keskel tuli ratturitel ületada kaks teise kategooria tõusu ning finiš oli 18,8 kilomeetri pikkuse esimese kategooria tõusu otsas.

Viimasel tõusul vedas neljamehelist jooksikute punti pikalt kolumblane Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), kuid iirlasel Eddie Dunbaril õnnestus temast pool kilomeetrit enne finišit mööduda ja etapivõit endale napsata. Buitrago lõpetas Dunbarist 14 sekundit hiljem teisena, kolmandaks tuli britt Thomas Gloag (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team; +0.23) ja neljas oli hispaanlane Urko Berrade (Equipo Kern Pharma; +0.44).

Üldarvestuses teist kohta hoidev Primož Roglic üritas viimasel tõusul üldliidri Enric Masiga vahet sisse teha, kuid Mas püsis neljakordse üldvõitja tempos ning mehed lõpetasid etapi üheskoos grupis, mis kaotas Dunbarile viie minuti ja 11 sekundiga. Kokkuvõttes säilis Masi ühe minuti ja 37-sekundiline edu Roglici ees. Kolmandal kohal jätkab austerlane Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team; +3.01).

Hispaania velotuuri lõpuni jääb veel kaks etappi. Laupäeval ootab rattureid mägise profiiliga etapp, kus tuleb ületada üks kolmanda kategooria ja kolm esimese kategooria tõusu.