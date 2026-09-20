X!

Tiimikaaslast lahti vedanud Tamm napsas Hiinas ise esimese võidu

Jalgrattasport
Lauri Tamm
Lauri Tamm Autor/allikas: Erakogu
Jalgrattasport

Hiinas neljandat korda peetud esimese kategooria Huangsheni velotuuri teisel etapil pälvis võidu 22-aastane Lauri Tamm (China Anta - Mentech Cycling Team). Tegemist on eestlase esimese võiduga Aasias korraldatud rahvusvahelisel võistlusel.

Tamm kuulus väikesesse gruppi, mis pärast pikka 101-kilomeetrist mägist päeva oli veel kokku jäänud. Seejuures oli etapi viiekilomeetrine põhitõus veidi enne finišit, millel Tamm esimestega kontakti kaotas. "Jäin umbes 1-1,5 kilomeetrit enne tõusu lõppu peagrupist maha, kuid õnneks jõudsin laskumisel päris kiirelt järele," ütles Tamm. "Mul oli ees grupis olemas üks tiimikaaslane ja kuna mina jäin tõusul maha, siis otsustasime tema peale finišit teha."

Lõuna-Aafrika Vabariigi rattur Willie Smit kaotas aga finišiheitluses eestlase ratta. "Suutsin kuidagi efektiivselt positsioonil olla ja viimases kurvis oli ka veel tunne hea," jätkas Tamm. "Läksin tiimikaaslast lahti vedama, aga võitsin hoopis ise!"

Tamme järel sai teise koha Petr Rikunov (Wheeltop Rotor Chengdu Team) ja kolmanda koha hispaanlane Hodei Munoz (Euskatel-Euskadi). Smit ületas lõpuks finišijoone 18. positsioonil. Teistest eestlastest sai Oskar Küüt (Quick Pro Team) kümnenda ja Mikk Bauer (Huangsheng - Vonoa - Taishan Sport Team; +2.38) 41. koha.

Velotuuri kolmandal ja ühtlasi finaaletapil (140 km) oli parim uusmeremaallane Luke Mudgway (Li Ning Star; 2:50.20). Tamm sprintis end teiseks ja ukrainlane Serhii Sydor (Huangsheng - Vonoa - Taishan Sport Team) kolmandaks. Küüt ületas lõpujoone 30. ja Bauer 75. kohal.

Velotuuri üldarvestuses teenis esimese koha Mudgway. Tamm jäi sekundiga teiseks ja hispaanlane Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH; +0.04) sai kolmanda koha. Küüt oli kokkuvõttes 21. (+0.17) ja Bauer 59. (+13.27). Noorratturite arvestuses pälvis Tamm võidu.

Belgias peetud ühepäevasõidul Flandrien 0.0 Classic (UCI 1.Pro; 196,2 km) võidutses taanlane Henrik Pedersen (Uno-X Mobility; 4:18.14). Madis Mihkels (EF Education - EasyPost; +0.26) finišeeris 60. positsioonil. Päev varem samuti Belgias peetud ühepäevasõidul Kampioenchap van Vlaanderen (UCI 1.1; 180,2 km) oli kodupubliku rõõmuks parim Tim Merlier (Soudal Quick-Step; 3:46.05). Rait Ärm (Energus Cycling Team) pälvis 39. ja Mihkels 74. tulemuse.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

13:39

Tiimikaaslast lahti vedanud Tamm napsas Hiinas ise esimese võidu

19.09

Tarassov: jalga oli kindlasti, et esimest kohta otsida

19.09

Tartu Rattamaratoni võitis belglane, teise koha sai Tarassov

18.09

"Spordipühapäev" lahkab Eesti võrkpalli hetkeseisu

17.09

Tartu Rattamaraton toob starti tugevad gravel-sõitjad ja vormel-1 piloodi

16.09

Ebras lõpetas Saksamaal vigastuspausi

13.09

Enric Mas teenis karjääri esimese suurtuuri võidu

12.09

Rattamaratonide sarja üldvõitjaks tulid Kivistik ja Leinonen

12.09

Mas kindlustas sisuliselt Vuelta üldvõidu

12.09

Evenepoel võitis MM-i eel olulise ühepäevasõidu

11.09

Roglic ei jõudnud üldliider Masile lähemale

10.09

Vuelta temposõidul võidutses Küng, Roglic kerkis teiseks

10.09

Lahtine sõit segas kaarte, kuid Vahtra sprintis end siiski kümne sekka

09.09

Brennan saavutas karjääri esimesel suurtuuril viienda võidu

09.09

Mäeuibo jäi mäestlaskumise Prantsusmaa karikaetapil napilt esikolmikust välja

08.09

Matthew Brennan teenis tänavusel Vueltal neljanda etapivõidu

08.09

Ärm finišeeris Tšehhis peetud velotuuri finaaletapil esikümnes

08.09

Kaju näitas BMX-krossi Euroopa karikasarja etapil kõrget taset

08.09

Eliis Paas sõitis MM-il kahel korral esikümnesse

06.09

Van Aert sai lühendatud etapil teise võidu

sport.err.ee uudised

13:39

Tiimikaaslast lahti vedanud Tamm napsas Hiinas ise esimese võidu

13:22

Kirt ja Ikauniece karjääri lõpetanud vigastustest: igal saavutusel on oma hind

11:55

Lõuna-Korea jäi finaali eel visketrennita, sest buss ei ilmunud kohale

11:26

Konontšuk viskas juba avaveerandil 16 punkti ja vedas Rostocki võidule

10:45

Raphinha lõi nädala teise kübaratriki ja Barcelona jätkab võimsalt

10:08

TÄNA OTSE | Tammeka võõrustab raske perioodi selja taha jätnud Kaljut

09:51

Legia ja Bigbank/Kalev leppisid esimeses kontrollkohtumises viiki

09:37

Eesti paarid jäid U-18 EM-il esikaheksast välja

08:41

Eesti kaotas Uruguayle ka paarismängu ja kolmanda üksikmängu

08:19

Tänak edestas USA rallil konkurente enam kui minutiga

19.09

Kokins, Paat ja Lucas Leok krooniti motokrossis Eesti meistriteks

19.09

Tilga saavutas Talence'is kümnenda koha, võitjaks tuli Skotheim

19.09

Sten Esna: võrkpallikoondis on teinud viimase aastaga suure sammu edasi

19.09

Tarassov: jalga oli kindlasti, et esimest kohta otsida

19.09

ETV spordisaade, 19. september

19.09

Arsenal pidi esimest korda kaotusekibedust maitsma

19.09

Eesti tenniselootus võitis U-18 Euroopa meistrivõistlustel pronksi

19.09

Meeste malekoondis teenis kolmanda võidu, Narva võit ei päästnud naiskonda kaotusest

19.09

Paide sai võõrsil Unitedist jagu

19.09

Petrõkina võitis Bergamo võistluse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo