Tiimikaaslast lahti vedanud Tamm napsas Hiinas ise esimese võidu

Tamm kuulus väikesesse gruppi, mis pärast pikka 101-kilomeetrist mägist päeva oli veel kokku jäänud. Seejuures oli etapi viiekilomeetrine põhitõus veidi enne finišit, millel Tamm esimestega kontakti kaotas. "Jäin umbes 1-1,5 kilomeetrit enne tõusu lõppu peagrupist maha, kuid õnneks jõudsin laskumisel päris kiirelt järele," ütles Tamm. "Mul oli ees grupis olemas üks tiimikaaslane ja kuna mina jäin tõusul maha, siis otsustasime tema peale finišit teha."

Lõuna-Aafrika Vabariigi rattur Willie Smit kaotas aga finišiheitluses eestlase ratta. "Suutsin kuidagi efektiivselt positsioonil olla ja viimases kurvis oli ka veel tunne hea," jätkas Tamm. "Läksin tiimikaaslast lahti vedama, aga võitsin hoopis ise!"

Tamme järel sai teise koha Petr Rikunov (Wheeltop Rotor Chengdu Team) ja kolmanda koha hispaanlane Hodei Munoz (Euskatel-Euskadi). Smit ületas lõpuks finišijoone 18. positsioonil. Teistest eestlastest sai Oskar Küüt (Quick Pro Team) kümnenda ja Mikk Bauer (Huangsheng - Vonoa - Taishan Sport Team; +2.38) 41. koha.

Velotuuri kolmandal ja ühtlasi finaaletapil (140 km) oli parim uusmeremaallane Luke Mudgway (Li Ning Star; 2:50.20). Tamm sprintis end teiseks ja ukrainlane Serhii Sydor (Huangsheng - Vonoa - Taishan Sport Team) kolmandaks. Küüt ületas lõpujoone 30. ja Bauer 75. kohal.

Velotuuri üldarvestuses teenis esimese koha Mudgway. Tamm jäi sekundiga teiseks ja hispaanlane Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH; +0.04) sai kolmanda koha. Küüt oli kokkuvõttes 21. (+0.17) ja Bauer 59. (+13.27). Noorratturite arvestuses pälvis Tamm võidu.

Belgias peetud ühepäevasõidul Flandrien 0.0 Classic (UCI 1.Pro; 196,2 km) võidutses taanlane Henrik Pedersen (Uno-X Mobility; 4:18.14). Madis Mihkels (EF Education - EasyPost; +0.26) finišeeris 60. positsioonil. Päev varem samuti Belgias peetud ühepäevasõidul Kampioenchap van Vlaanderen (UCI 1.1; 180,2 km) oli kodupubliku rõõmuks parim Tim Merlier (Soudal Quick-Step; 3:46.05). Rait Ärm (Energus Cycling Team) pälvis 39. ja Mihkels 74. tulemuse.