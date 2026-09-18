"Spordipühapäev" lahkab Eesti võrkpalli hetkeseisu

Pühapäeval, 20. septembril on eetris järjekordne saade sarjast "Spordipühapäev", mis keskendub sel korral Eesti võrkpallile ja olukorrale profiratturite maailmas.

Eesti meeste võrkpallikoondis lõpetas Euroopa meistrivõistlused kahe võiduga, aga alagrupist edasi ei pääsenud. Kas turniir ebaõnnestus või tähendab maailmameistrivõistlustele jõudmine, et kõik on hästi? Analüüsime Eesti võrkpalli hetkeseisu.

Kas Tadej Pogacari ja Jonas Vingegaardi hooaja varajane lõpp jättis rattaspordile oma pitseri või elab ala praegu uute nimede ja nägude püünele pääsemisega oma kuldset ajastut? Uurime, kuidas vaatavad läinud hooajale tagasi kodumaised eksperdid.

"Spordipühapäev" alustab pühapäeval kell 18.15. Saatejuht on Juhan Kilumets.