Kelly Sildaru võitis X-Mängudel kuldmedali ka pargisõidus

Colorados Aspenis jätkuval talvise ekstreemspordi suursündmusel, X-Mängudel, võitis Kelly Sildaru pühapäeval oma trumpalal ehk pargisõidus kuldmedali. Eestlannale on see X-Mängudelt neljandaks pargisõidu esikohaks.

Pargisõidus said naised mäest laskuda neli korda ja kuigi korraldajate otsusel sel aastal punkte ei jagatud, oli igas voorus veatult sõitnud Sildaru kindlalt kuldmedalit väärt.

Hõbemedali võitnud šveitslanna Sarah Höfflin läks viimasel laskumisel üritama keerulist rail'i, kuid kukkus. Kolmandaks tuli tunamullu Sildaru puudumisel pargisõidus võidutsenud ameeriklanna Maggie Voisin.

Päev varem ka rennisõidus triumfeerinud Sildaru on Aspeni X-Mängudelt nüüd võitnud juba viis kuldmedalit, pargisõidus on ta võitmatuna püsinud 30 võistlusel järjest. Pühapäevane medal tähendab ühtlasi seda, et ta tõusis ühele pulgale Shaun White'i ning Nyjah Hustoniga, kes on mõlemad X-Mängude edukaimate teismelistena võitnud üheksa medalit.

Mullu teenis Sildaru kolmandal laskumisel kohtunikelt 99 punkti ja edestas teise koha saanud Höfflinit üheksa ning kolmandaks jäänud Voisinit 11,34 punktiga. Sel aastal korraldajad võistlejatele punkte ei jaga, medalid riputatakse kaela lihtsalt paremusjärjestuse alusel.