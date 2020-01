Sildaru, kes tuli mullu veebruaris pargisõidu täiskasvanute maailmameistriks, tegi juba tänase võistluse kvalifikatsioonis ülitugeva tulemuse, saades avakatsel kirja 91,25 ning teisel laskumisel koguni 95,50 punkti. Olümpiadebüüdi teinud 17-aastane eestlanna jätkas sama heas hoos ka lõppvõistlusel, kus teenis avakatsel 91,50, teisel katsel 93,75 ning otsustaval katsel 71,50 punkti.

Sildaru järel sai teise koha Hiinat esindav 16-aastane Gu Ailing Eileen, kes teenis enda kolmanda katse eest 93,25 punkti. Pronksmedali võitnud rootslanna 17-aastane Jennie-Lee Burmansson sai enda parima soorituse eest 90 punkti. Esimesena jäi medalita 15-aastane britt Kirsty Muir, kes teenis 86,25 punkti.

Järjekordse kuldmedaliga jätkus Sildaru muljetavaldav võiduseeria, kus eestlanna pole pargisõidus võiduta jäänud alates 2013. aasta 3. märtsist. Noorte taliolümpia võit oli Sildaru jaoks järjekorras juba 29.

Noorte olümpialt võidetud kuldmedal on Sildaru karjääri üheksas tiitlivõistluste autasu. Eestlanna auhinnakapis on lisaks mullusele täiskasvanute MM-i pargisõidu kullale veel kuus juunioride MM-kuldmedalit ja üks MM-hõbe.

Sildarul on kuus medalit veel ette näidata mainekatelt X-mängudelt, kus ta on pargisõidus võitnud kolm kuldmedalit (2016, 2017 ja 2019), hõbeda rennisõidus (2019) ja Big Airis (2017) ning pronksi Big Airis (2019).

