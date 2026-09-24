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Portaal: vormel-E võistkond kaalub Paul Aroni palkamist

Vormelisport
Paul Aron Envision Racing vormel-E autos
Paul Aron Envision Racing vormel-E autos Autor/allikas: X/@Envision_Racing
Vormelisport

Elektrivormelite MM-sarja tegemisi kajastav veebikülg FEN ehk Formula E Notebook pakub, et sarjas osalev Ameerika Ühendriikide võistkond Cupra Kiro võib algavaks hooajaks palgata oma põhipiloodiks eestlase Paul Aroni.

Cupra Kiro eest sõidab detsembris algaval hooajal vormel-2 ja vormel-3 kogemusega hispaanlane Pepe Marti, kes alustab selles sarjas teist hooaega. Aronit nähakse aga lahkuva teise piloodi Dan Ticktumi asendajana.

"Kokkulepe Aroni ja Cupra Kiro vahel pole veel kaugeltki sõlmitud, kuid FEN on saanud teada, et ta on üks vähestest sõitjatest, keda vabale kohale tõsiselt kaalutakse," kirjutab veebikülg.

Aroni jaoks pole vormel-E sari päris võõras koht, sest 2024. aastal asendas ühel etapil Envisioni võistkonnas šveitslast Sebastien Buemit. "Aron jättis kaks aastat tagasi Vormel-E testidel ja võistlustel hea mulje, kuid on vahepeal püüdnud leida võimalust Vormel-1 sarjas, kus ta on aeg-ajalt teste teinud ja viibinud varusõitjana ka Grand Prix' etappidel," lisab FEN.

Porsche jõuallikat kasutav meeskond tuleb testirajale tõenäoliselt oktoobris ja sarja ametlik test on määratud toimuma novembris Hispaanias Jarama ringrajal. Esimene etapp toimub Saudi Araabias 18.-19. detsembril.

Cupra Kiro meeskond lõpetas eelmise hooaja kümne meeskonna konkurentsis kaheksandal kohal. Ticktum tõi tiimile siiski ka ühe etapivõidu, olles parim Tokyo tänavarajal.

Hiljuti ERR-ile antud intervjuus sõnas Aron, et tema eesmärk on saada siiski täiskohaga vormel-1 sõitjaks, kuigi praeguse võistkonna Alpine'i järgmise hooaja sõitjakohad on täidetud.

"Järgmiseks aastaks on Alpine'i tiim otsustanud oma sõitjad ära, mis tekitab minus mõtteid, kas peaks mujale vaatama," lausus Aron. "Praeguse seisuga olen aasta lõpuni Alpine'iga koos, töötame samamoodi edasi. Eks näis, mis tulevik toob."

Toimetaja: Siim Boikov

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