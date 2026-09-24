Tartu Ülikool alistas uue nimega Kalevi avamängus lausa 27 punktiga

Mängu alguses pääses juhtima Kalev, aga avapoolaja võitis kodumeeskond siiski 15 punktiga. Veel neljanda veerandi alguses vähendas Kalev vahe kuuele silmale (66:60), aga siis pani Tartu järgmise käigu sisse ja külalistel enam vastust ei olnud.

Ameeriklasest ääremängija Keith Palek panustas Tartu võitu 22 punktiga. Omar El-Sheikh lisas 14 punkti ja 13 lauapalli. Samuti viskas 14 punkti Robert Valge, kogenud Martin Paasoja panustas tosina silma ja seitsme resultatiivse sööduga. Kalevi parim oli punktiga Damian Forrest.

Tartu Ülikooli hooaeg jätkub järgmisel nädalal võõrsil Liepaja ja Ventspilsiga. Kalevil tuleb juba pühapäeval sõita külla Viimsile ja järgmisel nädalal võõrustatakse BC Pärnut.