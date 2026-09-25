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Poola pääses EM-il taas finaali

EM-finaalturniir
Poola võrkpallikoondis.
Poola võrkpallikoondis. Autor/allikas: CEV
EM-finaalturniir

Võrkpalli Euroopa meistrivõistlustel jõudis esimesena finaali tiitlikaitsja Poola, kes sai reedel nelja parema seas kuiva võidu Sloveenia üle.

Poola loovutas kahes esimeses geimis Sloveeniale 23 punkti ja hoidis kolmandas geimis vastast 18 punkti peal.

Võitjate poolel küündis kahekohalise punktisummani neli meest: Bartlomiej Boladz tõi 14 punkti ning Tomasz Fornal, Wilfredo Leon Venero ja Barlomiej Lemanski panustasid kõik 11 silma. Üleplatsimeheks kerkis Nik Mujanovic, kelle arvele kogunes Sloveenia parimana 20 punkti, sealhulgas neli serviässa ja kaks blokki.

Teise finalisti selgitavad reede hilisõhtul välja Prantsusmaa ja Soome. Kolme aasta tagusel EM-il sai Poola finaalis 3:0 jagu Itaaliast, kes pidi tänavu veerandfinaalis tunnistama Soome 3:2 paremust.

Medalimängud toimuvad laupäeval Milanos.

Toimetaja: Henrik Laever

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