Rasmus Kagge: kas autospordiliidu juhatus päriselt saab aru, mida nad otsustasid?

Eesti spordi üht lipulaeva Rally Estoniat ähvardab tänavu ärajäämine, kuna Eesti autospordiliit soovib Rally Estoniale mõeldud toetusest osa endale saada. Summa, mida korraldajatelt küsitakse, on 100 000 eurot. Endine ajakirjanik, spordisõber Rasmus Kagge kirjutab, et autospordiliidu käitumine on kiuslik ning alaliit tegeleb unistuse kaaperdamisega.

Eile õhtul jõudsid uudised Rally Estonia võimalikust ärajäämisest siis lõpuks välismaale. Inimesed küsivad nõutult, kas see on tõesti võimalik, mida uudised kirjutavad, et Eesti Autospordi Liit on otsustanud Eesti riigi viimaste aastate suurimale turundusprojektile vastu töötada. Et kas tõesti ühe väikese seltskonna jonn jätab ära ralli, mis ei too Eestile üle maailma mitte ainult kuulsust ja sära, vaid ka kümneid tuhandeid turiste ja miljoneid eurosid makse, iga aastaga järjest rohkem!?

Ma kahtlustan, et me ei saa eestlastena veel päris täpselt aru, mida tähendab üleeile avalikuks saanud Eesti Autospordi Liit juhatuse ehk seitsme inimese poolt Rally Estonia korraldajate, kultuuriministeeriumi ja Jüri Ratase valitsuse vastu esitatud ultimaatum – 100 000 meile või muidu Rally Estonia ei toimu. Me päriselt ei adu veel, et unistus WRC rallist varisebki ilmselt nüüd igaveseks kokku. Ainult selle pärast, et need seitse meest otsustasid muuta ootamatult EAL-i prioriteete ja tõsta rahvusvahelise ralli korraldamise tasu 5000% ehk 2000 eurolt 100 000 eurole.

Kui see kõik kokku ei ole kiuslik vastandumine ralli korraldajatele, siis mis see on? Kui see ei ole kadedus, et Urmo Aava ja tema meeskond on koos valitsuse, kultuuriministeeriumi, EAS-iga, kümnete sponsorite ja tuhandete toetajate abiga ära teinud midagi enneolematut, siis mis see on? Kui väide, et te olete kohe valmis ise sarnase ralli korraldama, ei ole ühe unistuse kaaperdamine, siis mis see on?

EAL-i juhatus – Oleg Gross, Aivo Pärn, Arvo Ojaperv, Toivo Asmer, Talis Perosti, Raul Jeets ja Janis Kaal –, kas te päriselt ikka saate aru, mida te olete otsustanud ja mis on teie otsuste tagajärjed?