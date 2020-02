Autospordiliit: Rally Estonia korraldajad manipuleerivad avaliku arvamusega

Eelmise nädala lõpus jõudis avalikkuseni uudis, et Eesti spordi üht lipulaeva Rally Estoniat ähvardab tänavu ärajäämine, kuna Eesti Autospordi Liit soovib Rally Estoniale mõeldud toetusest osa endale saada. Autospordiliidu teatel on aga esitatud eksitavat informatsiooni, mida nad tahavad ümber lükata.

Alaliit tegi enda kodulehel avalduse, mille toome siin ära täismahus.

Eesti Autospordi Liidu avaldus:

Viimastel päevadel on algatatud autospordi mainet kahjustav meediakampaania eesmärgiga veenda avalikkust ja spordisõpru selles, nagu Eesti Autospordi Liit püüaks takistada Rally Estonia läbiviimist. Kuna tegemist on väga tõsiste süüdistustega, peab Eesti Autospordi Liit vajalikuks lükata ümber avaldatud eksitavat informatsiooni ja seetõttu levinud väärarusaamu.

1. Eesti Autospordi Liit on kehtestatud hinnakirjas lähtunud proportsionaalsuse põhimõttest. FIA rahvusvaheliste autospordivõistluste kalendrisse lülitatavate üritustelt küsitav registreerimistasu oli varem ebaproportsionaalselt väike, hinnakirjamuudatuse tulemusena on see samaväärsel tasemel teiste autospordiürituste puhul kehtiva tasuga. Kohtleme nüüdsest võistluste korraldajaid võrdselt ja peame seda autospordi jätkusuutlikkuse seisukohalt äärmiselt oluliseks. Võrrelda ei tuleks mitte hinnatõusu, vaid registreerimistasu proportsionaalsust teiste alaliidu autospordiürituste vastavate tasude kontekstis.

2. Ajakirjanduses ilmunud väited Soome Autospordi Liidu (AKK) vastava registreerimismaksu osas summas 904 eurot on avalikkust eksitav. Viidatud Soome alaliidu hinnakiri on avalik ja samaväärse võistluse läbiviimise tasu samas suurusjärgus EAL-i küsitavaga. AKK hinnakirjaga saab tutvuda siin, Saksa Autospordi Liidu (DMSB) hinnakiri on nähtav siin. Näeme vastavate tasude varieerumist vahemikus 60 000 kuni 320 000 eurot.

3. Rally Estoniat korraldava Estonian Autosport Events MTÜ eestvedamisel toimunud kohtumisel kultuuriministeeriumis viidi läbi hääletus Rally Estonia korraldamise või korraldamata jätmise küsimuses. Hääletada said neli Rally Estonia nõukoja liiget, neist üks Eesti Autospordi Liidu esindaja (Aivo Pärn), kes ainsana hääletas ralli toimumise poolt. Vastu olid nii kultuuriministeeriumi esindaja kui kaks Rally Estonia toetajatena nõukotta määratud liiget (dokumenteeritud ka kohtumise protokollis). Eesti Autospordiliit ei ole mitte kunagi olnud ralli läbiviimise vastu. Viimast tõendab ka EAL-i poolt käesoleva aasta Rally Estoniale antud Läti meistrivõistluste etapi õigused, samuti soov lülitada Rally Estonia planeeritava Baltic R2 Challenge sarja.

Peame kahetsusväärseks ja taunime olukorda, kus üks Eesti Autospordi Liidu liikmesklubi on endale soodsate äriliste tingimuste nimel asunud avalikult ründama ja õõnestama Eesti autospordikogukonna head mainet, kaasates sellesse nii riigi esindajaid kui suhtekorraldajaid, samuti meediakanaleid Eestis ja välismaal.

Rally Estonia korraldajad on süüdistanud Eesti Autospordi Liitu konkurentsiseaduse rikkumises, jättes samal ajal tähelepanuta asjaolu, et suures ulatuses riiklikult toetatuna on just nende korraldatav üritus suurim konkurentsimoonutus turul, millega teised autospordivõistluste läbiviijad silmitsi seisavad.

Kõnelegu numbrid enda eest: Eesti Autospordi Liit sai kaheksa autospordi ala (autoralli, ringrada, rallikross, drift, kiirendus, off-road, kart, rahvasport) arendamiseks, järelkasvu tagamiseks, kohtunike koolitamiseks infrastruktuuri arenguks ja muudeks põhikirjaliste tegevuste täitmiseks aastal 2019 riiklike toetusi avalikust sektorist toetusi 90 000 eurot (2020. aastal see summa väheneb veelgi), üks võistluste korraldaja ühe ürituse läbiviimiseks riigilt otsetoetusena 980 000 eurot. Ükski teine autospordivõistluste läbiviija Eestis teadaolevalt riigipoolset rahalist toetust ei saa. Nende numbrite valguses ei ole asjakohane ega eetiline nõuda ebaõiglaste erisuste loomist ja kasutada selleks avaliku arvamusega manipuleerimist.