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Minnesota Lynx võitis teist hooaega järjest WNBA põhiturniiri

Korvpall
Minnesota Lynx
Minnesota Lynx Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Korvpall

Korvpalliliigas WNBA tõmmati neljapäeval joon alla põhiturniirile ja parima asetuse teenis 33 võitu kogunud Minnesota Lynxi naiskond.

Minnesota alistas viimasel mängupäeval kodus Indiana Feveri 86:66 ja võitis põhiturniiri teist hooaega järjest. Eelmisel kümnendil neli meistritiitlit võitnud naiskond kaotas aga mullu sõelmängude poolfinaalis Phoenix Mercuryle.

Vaid ühe võiduga jäi neile alla Golden State Valkyries, kes mängib liigas alles teist hooaega. Kahe võidu kaugusele Minnesotast jäi valitsev meisternaiskond Las Vegas Aces, kes on võitnud viimasest neljast meistritiitlist kolm.

Idakonverentsi parim oli 30 võitu teeninud Atlanta Dream, kes läheb veerandfinaalis vastamisi viienda asetusega Washington Mysticsiga. Minnesota mängib veerandfinaalis New York Libertyga, Golden State'i vastaseks on Dallas Wings ja neljanda paari moodustavad Las Vegas Aces - Indiana Fever.

Tänavu mängis liigas 15 naiskonda ehk kaks enam kui mullu. Uustulnukatest läks paremini Portland Firel, kes korjas 17 võitu ja jäi esimesena sõelmängudest välja. vahe oli siiski suur, sest viimasena edasi jõudnud New York kogus koguni üheksa võitu enam. Toronto Tempo sai 11 võitu ja pidi leppima eelviimase kohaga.

Samuti 11 võiduga ja kohe Kanada klubi ees lõpetas hooaja Connecticut Sun, kes kolib järgmiseks aastaks Texasesse. Sealse NBA klubi Houston Rocketsi omanik Tilman Fertitta taaselustab Houston Cometsi nime, mis oli WNBA algusaastatel liiga võimsaim naiskond, võites neli esimest meistritiitlit.

Tänavuse hooaja sõelmängudega tehakse algust pühapäeval, 27. septembril. Esimeses ringis mängitakse põhimõttel parem kolmest, poolfinaalis parem viiest ja meistriks tulekuks peab sarnaselt NBA-le võitma finaalseerias neli kohtumist.

Toimetaja: Siim Boikov

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