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Eesti judoka krooniti veteranide maailmameistriks

Judo
Evelin Pihlak
Evelin Pihlak Autor/allikas: Eesti Judoliit
Judo

Bosnia ja Hertsegoviina pealinnas Sarajevos toimuvatel veteranide maailmameistrivõistlustel võitis Eesti judokoondis kuldmedali, kui Evelin Pihlak (Spordiklubi Altia) tuli F4 vanuseklassis kuni 78 kg kaalukategoorias maailmameistriks.

Pihlak domineeris oma vastaseid ja saavutas igatsetud meistritiitli väljateenitult, teatab Eesti Judoliit. Varasematelt veteranide MM-idelt on tal ees ootamas nii hõbe- kui ka pronksmedal ning Sarajevos täitis Pihlak oma eesmärgi ja pani saali Eesti hümni kuulama, astudes kõrgeimale poodiumi astmele.

Värske maailmameister on Eesti judo edendamisesse panustanud pikalt, ta on ühtlasi Eesti praeguse kõrgeima maailmareitinguga (12) judoka Emma-Melis Aktase esimese koduklubi juht ja endine treener. "Tunne on suurepärane! Taktika pidas paika ja kõik klappis, kohapealsele kaasaelajate tiimile suur tänu - nii armsalt toeks olemine annab indu juurde!" sõnas värske maailmameister vahetult pärast autasustamist.

Kaasas olnud treener Riina Toomise sõnul on veteranide sport kogu Eesti judole märgiline. "Veteransport näitab ilmekalt, et judo on elukestev spordiala. Evelin on sellest ideaalne näide - nagu hea vein, mis iga aastaga paremaks läheb! On märkimisväärne olla noortele eeskujuks, hoids end vormis, tasakaalustada oma treeneritööd ka ise eesmärgile suunatult treenides. Sellised võidud süstivad kogu meie judoperele suurt motivatsiooni."

Veteranide tiitlivõistlustel võisteldakse vastavalt vanuseklassidele ja kaalukategooriatele, pakkudes kõrgetasemelist maadlust endistele tippudele ning nii kogenud kui ka hilisemas eas alustanud sportlastele. Sarajevo MM-il osales 65 riigist kokku 1352 judokat. Veteranide Euroopa meistrivõistlused toimuvad Portugalis juba oktoobris ja sealgi on Eesti koondis esindatud.

Toimetaja: Siim Boikov

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