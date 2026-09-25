Prokuratuur algatas Maardu Linnameeskonna juhtumi osas kriminaalmenetluse

Eesti Jalgpalli Liit alustas paar nädalat tagasi distsiplinaaruurimist seoses Maardu Linnameeskonna osalusel toimunud võimalike EJL-i distsiplinaarmääruse punktide rikkumisega. Need punktid räägivad muu hulgas aususe põhimõtete rikkumisest, otseselt või kaudselt panustamises osalemisest, mängukäigu või tulemuse eelnevast fikseerimisest ja teavitamiskohustusest.

"EJL teeb uurimise käigus koostööd rahvusvaheliste jalgpalliorganisatsioonidega, valmisolekust koostööks andis teada ka Maardu Linnameeskond. Kogutud materjali põhjal esitas EJL prokuratuurile kuriteoteate," teatas jalgpalliliit 10. septembril.

"EJL määras 10. septembril distsiplinaaruurimise ajaks jalgpallialal tegutsemise keelu Deniss Kovtunile, Artjom Volkovile ja Vladislav Tšurilkinile. Distsiplinaar- ja eetikakomisjon vaatab sanktsiooni üle täiendava informatsiooni laekumisel ja/või antud distsiplinaaruurimise lõpetamisel. Distsiplinaaruurimise sisu kohta saab täiendavat infot avaldada pärast uurimise lõppu."

Reedel, 25. septembril teatas prokuratuur, et jalgpalliidu avalduse peale on alustatud kriminaalmenetlusega. "Eesti Jalgpalli Liidu esitatud avalduse pinnalt on tõusetunud kahtlus, et jalgpallimängude tulemusi võidi mõjutada varalise kasu saamise eesmärgil," teatas Põhja ringkonnaprokurör Siret Vaher-Torni. "Prokuratuurile esitatud asjaolude paikapidavust ja võimalike osaliste rolli selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluses."

Neljapäeva, 10. septembri õhtul läks Maardu Linnameeskond esiliigas vastamisi FC Tallinnaga ning Maardu asus teise poolaja alguses juhtima 2:1, kuid lubas seitsme minutiga endale lüüa kolm väravat ja põhjustas ka penalti. Peakohtunik Jagnar Jakobson tegi seepeale otsuse mäng lõpetada.

Maardu Linnameeskond andis teisipäeval, 22. septembril teada, et peatab osalemise meistrivõistlustel ja katkestas ka treeningud.

1997. aastal asutatud klubi mängib oma praeguse nime all 2016. aastast. 2019. aastal tõusti klubi ajaloos esimest ja seni viimast korda kõrgliigasse, kus tuli aga leppida viimase kohaga ja uuesti väljalangemisega.