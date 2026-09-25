Eesti rallikrossisõitjad jõudsid Balti meistrivõistlustel pjedestaalile

Osavõturohkeimas klassis BMW RX 3000 võitis 21 võistleja seas hooaja kokkuvõttes leedulane Lukas Sidabras (BMW E36) 170 punktiga, Sander Roosimaa (BMW E36) sai teise koha ja lätlane Maris Zadinans (BMW M2) kolmanda, vahendab Autosport.ee.

Teise ja kolmanda koha omanikud teenisid võrdselt 109 punkti. Punktide võrdsuse korral määravad järjestuse kõrgemad kohad ja Roosimaal oli ette näidata etapivõit Raassillast, Zadinansi parim tulemus oli teine. Mirell Hintser (BMW E90) lõpetas neljanda kohaga, poodiumist jäi puudu vaid viis punkti.

Roosimaa tõi tänavuseks hooajaks rajale uue auto. "Esimene etapp Riias ei läinud edasi, kuid sealt edasi läks tõusvas joones. Hooaja jooksul sain auto endale käepäraseks ja sealt tuli ka kiiruse kasv," rääkis Roosimaa. "Mõningaid tehnilisi viperusi tuli ette, aga üldiselt on auto hea ja tugev."

Balti meistrivõistluste hõbedaomanik lisas, et avastas tänavu enda jaoks ka uue lemmikraja. "Vilkyciai kiire rada Leedus meeldib mulle enim, lisaks on seal ka alati palju publikut ja mõnus melu," rääkis viiendal etapil Leedus kolmanda koha saavutanud Roosimaa.

"Kui üldiselt öelda, siis kruusaosaga rajad istuvad mulle paremini. Mõnegi lõunanaabri auto on võimsam ja asfaldil tuleb võimsuserinevus rohkem välja, kui kruusal."

Roosimaa lausus, et on küll teise kohaga lõppenud hooajaga rahul, kuid siht on siiski kõrgemal. "Ega ma jäta, eesmärk on ikka Balti meistriks tulla!"

Klassis Super 1600 võitis leedulane Valdas Mikuzis (Renault Twingo) kaasmaalase Rytis Rutkauskase (Audi A1) ees. Parima eestlasena saavutas Albert Ako Kokk (Škoda Fabia) kolmanda koha.

Balti karikasarjas oli klassis Supercar parim Martin Vatter (Mitsubishi Lancer) Siim Sündema (Ford Fiesta) ees. Kolmanda koha sai lätlane Marcis Martinovs (Peugeot 208). Supercaris toimus kuue asemel kolm etappi, meistritiitli väljaandmiseks pidanuks neid olema vähemalt neli.

Riias lõppes ka Läti-Leedu meistrisari, kus ainsana jõudis eestlastest pjedestaalile klassis Super 1600 hooaja kolmanda koha lõpetanud Andreas Aulik (Volkswagen Golf). Võitis Mikuzis.