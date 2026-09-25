Konontšuki klubi sai Saksamaal esimese kaotuse

Avavoorus Hageni Phoenixit võitnud Rostock jätkab hooaega ühe võidu ja ühe kaotusega. Järgmisena mängitakse pühapäeval, 27. septembril võõrsil Braunschweigiga.

Meeskonna parim oli 13 punkti kogunud Jonathan Stove, võitjatele tõi Ishmael Leggett 21 silma.

18 minutit mänginud Konontšuk viskas kaheksa punkti (kahesed 1/2, kolmesed 2/4), võttis kolm lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu, kaotas kaks korda palli ja tegi ühe vea.

Külalised juhtisid kohtumist suurema osa mängust, aga Ludwigsburg tõi neljandal perioodil muutuse, millele Rostockil enam vastust ei jagunud.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: