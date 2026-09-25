Konontšuki klubi sai Saksamaal esimese kaotuse
Eesti korvpallur Artur Konontšuki klubi Rostocki Seawolves kaotas Saksamaa korvpalli kõrgliiga teises voorus võõrsil Ludwigsburgile 78:81 (20:10, 24:31, 20:16, 14:24).
Külalised juhtisid kohtumist suurema osa mängust, aga Ludwigsburg tõi neljandal perioodil muutuse, millele Rostockil enam vastust ei jagunud.
18 minutit mänginud Konontšuk viskas kaheksa punkti (kahesed 1/2, kolmesed 2/4), võttis kolm lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu, kaotas kaks korda palli ja tegi ühe vea.
Meeskonna parim oli 13 punkti kogunud Jonathan Stove, võitjatele tõi Ishmael Leggett 21 silma.
Avavoorus Hageni Phoenixit võitnud Rostock jätkab hooaega ühe võidu ja ühe kaotusega. Järgmisena mängitakse pühapäeval, 27. septembril võõrsil Braunschweigiga.
Toimetaja: Siim Boikov