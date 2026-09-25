Russell hõivas Bakuus parima stardikoha, Antonelli tabas rajapiiret

Russell sai viimases sessioonis oma parimal ringil kirja aja 1.42,526. Mercedese piloot oli oma lähimast konkurendist Charles Leclercist (Ferrari) 0,837 sekundit nobedam. "Mul ei ole vist kunagi varem nii suurt edumaad olnud. See ring oli tõesti magus, minu masin on kogu nädalavahetuse jooksul suurepäraselt töötanud," ütles Russell.

Kolmandalt positsioonilt alustab põhisõidus Oscar Piastri (McLaren; +0,838) ja tema kõrvalt stardib Isack Hadjar (Red Bull; +0,974). Kolmanda stardirea hõivasid valitsev maailmameister Lando Norris (McLaren; +1,146) ja Lewis Hamilton (Ferrari; +1,332).

Ülejäänud esikümne moodustasid Pierre Gasly (Alpine; +1,521), Max Verstappen (Red Bull; +1,555), Carlos Sainz Jr. (Williams; +2,040) ja Franco Colapinto (Alpine; +2,437).

Sarja üldliider Kimi Antonelli lõhkus teises sessioonis rajapiiret riivates oma masina vasakpoolse esirehvi ning pidi kokkuvõttes piirduma 16. kohaga.

⏪ Rewind to Antonelli's moment at Turn 1 that ended his qualifying#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/3Nee1nEO7D — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

"See oli minu eksimus. Täiesti tarbetu. Olen selle pärast üsna pahane. George sõitis uskumatult hästi. Mina pean homme kogu jõuga pingutama, et võimalikult palju kohti tagasi võita," rääkis Antonelli.

Aserbaidžaani GP põhisõit algab laupäeval Eesti aja järgi kell 14.00.

Kvalifikatsiooni tulemused: