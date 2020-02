Kultuuriministeerium: me ei näe, et alaliidu tegevus toetaks eesmärgi poole liikumist

Kuna ralli korraldajate sõnul pole neil seaduse järgi võimalik sellist nõuet täita, kehtestas autospordiliidu juhatus rahvusvahelise ralli registreerimistasuks just 100 000 eurot. Autospordiliidu juhatuse liikmed ei varja, et 100 000 euro küsimise taga on soov täita alaliidu kõhna rahakotti.

Eesti kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn kommenteeris Vikerraadiole Rally Estonia võimalikku ärajäämist:

"Ma alustaksin sealt, et mõne aasta eest ehk alates 2018. aastast, kui selgus, et meie tavapärane majandusliku mõjuga seotud rahvusvaheliste ürituste meede ei sobitu hästi, kuid korraldajatel oli tõsine ja suur ambitsioon jõuda WRC etapi korraldamiseni, siis arvestades nende väga professionaalselt tehtud tööd, presenteeritud plaani ja lõpuks WRC promootori poolt saadud kinnitust, et alustatakse WRC promotsiooniralliga alates 2019. aastast, siis tõepoolest üsna erandlik otsus Vabariigi valituse poolt tehti. Nad soovisid anda kolmeks aastaks MTÜ-le kindluse, et liigutakse etapi korraldamise poole. Sisuliselt me võtsime seda kui investeeringut - kui see õigustab ennast ja WRC rallietapp tuleb, siis saab riik kindlasti olema majanduslikus mõttes kasumis."

"Me kindlasti teadvustasime endale ka seda, et ühelt poolt meie turu suurus ja teiselt poolt arvestades traditsioonilisi etappe meie ümber, siis saab see olla võimalik ainult juhul, kui Eesti tõepoolest ületab kõikide ootused ja korraldab maailmatasemel väga kvaliteetse ralli. Sellisel juhul saab see ralli olla ootelistis ja ära kasutada soodsat olukorda, kui see tekkima peaks."

"Selle eesmärgi nimel kirjutasid memorandumile alla nii WRC promootor, korraldaja, kultuuriministeerium ja autospordiliit. Selgelt oli sõnastatud eesmärk, et soovitakse liikuda WRC ralli etapi toomise poole Eestisse. Kui tuli uudis selle kohta, et autospordiliit soovib uue lõigu kehtestada, siis loomulikult kohtusime ja proovisime aru saada, mis on selle toetuse tagamaad ning millised on üldse alaliitude rahastamise kriteeriumid ja põhimõtted. Selle info me kõik neile edastasime ja kuna tänaseks ei ole selles olukorras muutust, siis meie hinnangul peab olema selles eesmärgis mingi muu muutus. Täna kirjutati lehtedes, et WRC etapp ei ole nende ainuke eesmärk, mis on küll tõsi, aga meile tundub, et sellist lõivu kehtestades tekitakse väga suur surve selle ürituse eelarvele, mis on tegelikult kolmeks aastaks vähemalt riigi vaatest lukus. See tähendaks seda, et korraldaja peaks lisaressursi saama erasektorist, mis on keeruline ülesanne. Me ei näe täna, et alaliidu tegevus toetaks eesmärgi poole liikumist ja selles suhtes oleme täna sellises seisus, kus me ei saa sellest aru. Loodame, et korraldajad ja autospordiliit suudavad siiski leida ühise seisukoha ja jõuda tagasi selle eesmärgi poole, mille jaoks riik on neile selle ressursi andnud."