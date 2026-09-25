Tallinn International Horse Show toob Unibet Arenale ratsaspordi tipud

2.–4. oktoobrini toimub Unibet Arenal 23. Tallinn International Horse Show, mis toob kolme päeva jooksul publiku ette rahvusvahelise tipptasemel ratsaspordi, Eesti paremad noored ratsanikud ja hobused ning mitmekülgse šõuprogrammi. Nädalavahetuse kulminatsiooniks on pühapäeval kell 17 algav 150 cm kõrgune FEI maailmakarikaetapp takistussõidus.

Tallinn International Horse Show ühendab ka tänavu rahvusvahelise takistussõidu ja koolisõidu tipptaseme meelelahutusliku programmiga. Lisaks rahvusvahelisele spordile pakuvad publikule elamusi Diego Giona hobušõu, Ladies' Night ehk Riina Laanetu moeetendus koos tantsivate hobustega, Alika kontsert ning traditsiooniline väikeste ponide šõu.

Tallinn International Horse Show toimub tänavu 23. korda. Ürituse ajalugu ulatub 2002. aastasse, mil esimene Horse Show toimus Saku Suurhallis ja võistlustulle asusid 11 riigi sportlased. Tänaseks on Horse Show kujunenud üheks Eesti tuntumaks rahvusvaheliseks ratsaspordisündmuseks. Sel aastal tuleb Tallinna kohale sportlasi üheksast välisriigist.

Esimene võistluspäev algab reedel juba kell üheksa hommikul poniklassi sportlaste võistlusega. Sellele järgnevad lasteklassi, noorte sportlaste ja noorte hobuste võistlused. Päeva teises pooles jõuavad areenile ka 135 ja 140 cm kõrgused avatud klassid.

Reede õhtu keskmes on Ladies' Night, mis algab kell 19.00. Õhtu ühendab moe ja ratsaspordi – Riina Laanetu moeetendusel "DRESS the CODE" astuvad lavale ka "tantsivad hobused". Kell 19.30 järgneb Itaalia ratsaartisti Diego Giona Show. Õhtuprogrammi kuuluvad ka koolisõidu tipud. Kell 21.30 toimub Young Stars Dressage, kus saavad end näidata noored koolisõitjad.

Laupäev algab koolisõiduga, millele järgnevad noorte hobuste ja noorte sportlaste võistlused ning avatud klassid. Päeva jooksul toimub mitu kõrgetasemelist takistussõiduklassi, sealhulgas 135 cm ja 145 cm avatud klassid.

Laupäeva õhtune programm on pühendatud nii muusikale kui ka sportlikule vaatemängule. Kell 18.15 esineb Alika, kell 19.15 toimub 145 cm avatud klass ning päeva lõpetab kell 21.00 Six Bar ehk kuue takistuse võistlus. Six Bar on publikule üks atraktiivsemaid formaate, kus ratsanikud ja hobused peavad järjest ületama üha kõrgemaid takistusi.

Pühapäeva hommikul jätkuvad võistlused noorte sportlaste, noorte hobuste ja avatud klassidega. Päeva šõuprogrammi kuuluvad kell 14.45 väikeste ponide šõu ja kell 15.00 taas Diego Giona Show.

Tallinn International Horse Show'le paneb võimsa punkti kell 17.00 algav 150 cm kõrgune Grand Prix, mis on ühtlasi FEI takistussõidu maailmakarika etapp ja toimub Alexela auhindadele. Just pühapäeva õhtune Grand Prix toob Unibet Arena areenile nädalavahetuse kõrgeima taseme takistussõidu ning on kogu Horse Show üks oodatumaid võistlusi. Pärast Grand Prix'd toimub lõputseremoonia.