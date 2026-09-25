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Haaland aitas üle aastakümnete Norral võita Taanit

Jalgpall
Erling Haaland
Erling Haaland Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Erling Haaland lõi kaks väravat ja aitas Norra jalgpallikoondise Rahvuste liiga alagrupiturniiri esimeses voorus kodus 3:2 võiduni Taani üle.

Oscar Bobb avas 14. minutil skoori ja juba neli minutit hiljem lõi Haaland ka teise värava. Taani jõudis aga Ullevaali staadionil 2:2 viigini: 25. minutil skooris Mikkel Damsgaard ja 60. minutil Rasmus Höjlund.

Norra jättis kolm punkti siiski koju: 74. minutil realiseeris Haaland võistkonnakaaslase Martin Ödegaardi söödu lõppseisuks 3:2. Ödegaard oli andnud resultatiivse söödu ka Norra avaväravale.

Norra jaoks oli tegemist magusa võiduga, kuna naabrite seitsmes eelmises omavahelises kohtumises polnud norralased võidurõõmu maitsta saanud. Viimati juhtus see 2002. aastal.

Teises A4 grupi kohtumises oli Portugal kodus üle Walesist 1:0. Ainsa määrustepärase värava lõi 22. minutil Joao Felix. Tema kuulus meeskonnakaaslane Cristiano Ronaldo toimetas palli puuri 59. minutil, aga VAR näitas suluseisu.

A2 alagrupis viigistasid Holland ja Saksamaa 1:1 (90+2. Cody Gakpo - 32. Felix Nmecha). Serbia kaotas aga kodus Kreekale 1:2 (4. Andrija Zivkovic - 74. Christos Tzolis, 90+5. Anastasios Douvikas).

B-tasandil oli Austria parem Iisraelist 3:1 ja Kosovo alistas Iirimaa 1:0. Kahes D-tasandi kohtumises oli edukam külalisvõistkond: Malta sai jagu Andorrast 2:1 ja Leedu Liechtensteinist 2:0.

Eesti alustab Rahvuste liigat laupäeval võõrsil Islandi vastu. Mängitakse C4 alagrupis, kus vastasteks veel Bulgaaria ja Luksemburg.

Toimetaja: Siim Boikov

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