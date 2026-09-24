Eestil oli maleolümpial suurepärane päev

Mai Narva ja Grete Olde tõid võidupunktid mustade ning Sofia Blokhin ja Monika Tsiganova valgetega. Kui Eestil on turniiril 41., siis Lõuna-Aafrikal 86. asetus.

Eesti naiste koondis on käimasoleval maleolümpial võitnud kaheksast matšist pooled tulemusega 4:0. Varem on meie omade selget üleolekut pidanud tunnistama ka Palau, Araabia Ühendemiraadid ja Portugal.

Võit kergitas Eesti koondise kaheksanda vooru järel 20. kohale. Kaks esimest on Hiina ja Kasahstan, kes pole veel kaotanud ainsatki matši. Kolmandat kohta hoiab Armeenia naiskond.

Neljapäeval teenis 4:0 võidu ka avatud kategoorias osalev Eesti meeskond. Oma maltalasest vastased alistasid mustadega suurmeistrid Aleksandr Volodin ja Meelis Kanep ning valgetega Kirill Chukavin ja Dion Krivenko.

62. paigutusega Eesti koondis tõusis sellega 68. kohale. Vaba kategooria kolm esimest on võõrustaja Usbekistan, Saksamaa ja Hiina.

Maleolümpia kestab pühapäeva, 27. septembrini.