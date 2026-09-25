Gakpo viimase hetke värav rikkus Jürgen Kloppi debüüdi

Jalgpalli Euroopa Rahvuste liiga kõrgemal tasandil viigistasid neljapäeval Holland ja Saksamaa 1:1. Tegemist oli mõlema koondise peatreenerite debüüdiga.

Saksamaa koondise etteotsa asunud endine Liverpooli ja Dortmundi Borussia juhendaja Jürgen Klopp oli lähedal võidule, aga Cody Gakpo teise üleminuti tabamus jättis ta sellest siiski ilma. Saksamaa oli asunud juhtima 32. minutil tänu Felix Nmecha tabamusele.

"Peame tulemusega leppima," sõnas Klopp. "Kuigi ma soovisin väga võitu, siis olen ka viigiga rahul. Olin väga-väga rahul mitmete individuaalsete esitustega. Kokkuvõttes olin väga rahul näidanud kirega. Kindlasti saame mängida veel paremat jalgpalli."

Hollandi koondise eesotsas on läbi aegade esimese välistreenerina alates 1978. aastast hispaanlasest maailmameister Xavi. Ta asus sellele positsioonile augustis, kui senine juhendaja Ronald Koeman oli taandunud pärast koondise väljalangemist MM-i 1/16-finaalis.

"Olin hilise väravaga väga rahul. Mängisime esimesel poolajal närviliselt, aga nägime teisel poolajal, kuidas tahame mängida," sõnas ta Hollandi telekanalile NOS. "Me näitasime iseloomu ja energiat ning haarasime initsiatiivi. Hoidsime palju palli ja tahtsime mängida ründavat jalgpalli. See on alles algus, aga olen tänase esitusega rahul.

Mõlemal koondisel on käsil tõestamise aeg, sest viimased suurturniirid pole neile üleliia edukad olnud. Hollandi koondis kaotas suvise MM-i kaheksandikfinaalis Marokole ja Saksamaa jäi alla Paraguayle. Eelmisel EM-finaalturniiril pääses Holland küll poolfinaali, aga enne seda jõuti viimati nii kaugele 2014. aasta MM-il pronksi teenides.

Saksamaa koondis pole kolmel viimasel MM-finaalturniiril 16 parema hulka jõudnud. Kahel viimasel EM-finaalturniiril pole meeskond pääsenud nelja parema hulka. FIFA edetabelis leiab Saksamaa alles teisest kümnest ehk 12. positsioonilt, Holland on veidi kõrgemal ehk üheksas.

Holland ja Saksamaa mängivad Rahvuste liiga A2 grupis, kuhu kuuluvad veel Kreeka ja Serbia. Neljapäeva õhtul sai Kreeka võõrsil tänu lisaminutite väravale Serbiast 2:1 jagu.