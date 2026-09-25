Sven Karuse võitis ringrajasõidu Eesti ja Balti meistrivõistlused

Ringrajasõidu Balti meistrivõistlused lõppesid Poolas Poznanis muutlikes ilmaoludes peetud võidusõidus. Eesti meistrisarjas kuulus see võistlus vaid BTC3 arvestusse, nii Eesti kui Balti meistritiitli võitis Sven Karuse.

BTC3 klassis käis meistritiitli nimel tõeline võitlus. Kvalifikatsiooni võitis Maido Mõttus, kellele järgnesid Martynas Balciunas ja Marta Starka. Meistrivõistluste liider Sven Karuse oli alles neljas. Karuse suutis sõidus konkurentidest mööduda ja vähendada vahe Mõttusega veidi enam kui ühele sekundile. Kuna Mõttust karistati valestardi eest, läks sõiduvõit Karusele. Teise koha sai Starka ja kolmanda Mõttus, vahendab autosport.ee.

Teine sõit toimus märgades oludes ning mitme klassi ühises võistluses oli palju sündmusi. Kahjuks sattus Karuse tema ees toimunud pirueti ohvriks. Kokkupõrke tagajärjel kaotas tema auto ratta ja sai kahjustada ning Karuse nädalavahetus oli sellega lõppenud.

Teise ja kolmanda sõidu võitis Ikars Putnins. Starka ja Mõttus võitlesid teise koha pärast ning kolme sõidu punktide kokkuvõttes oli Poznani etapil teine Starka ja kolmas Mõttus.

Karuse esimese sõidu võit ning konkurentide vahel jagunenud punktid olid piisavad, et kroonida ta 2026. aasta BTC3 klassi meistriks. Marta Starka lõpetas hooaja teisena ning kogenud Atis Veismanis kogus Poznanis piisavalt punkte, et tõusta hooaja kokkuvõttes kolmandaks. Ta edestas Mõttust kahe punktiga.

Poznanis sõitsid V1600 ja ABC Race klassid BaTCC sarja osana esimest korda. Kokku oli neis klassides kümme osalejat. Koos sarnase kiirusega Poola kohalike sarjade autodega kasvas stardirivi 30 autoni. Kvalifikatsioonis oli kiireim Mareks Matvejevs. Ta edestas Nauris Agafonovsit vaid paari tuhandiksekundiga. Kolmas oli Ruudi Reinumägi ja neljas Annija Anna Vitina.

Juba stardist algas aktiivne võitlus ning positsioonid vahetusid korduvalt. Esimesena ületas finišijoone Agafonovs, kuid Matvejevs langes karistuse tõttu neljandaks. Teiseks tõusis Reinumägi ja kolmandaks Vitina.

Teine sõit toimus niisketes oludes ning ka seal jätkus tihe võitlus. Rajalt väljasõite ja erinevaid sõidutemposid jagus kogu võistluse vältel. Reinumägi sai kõige paremini hakkama ja võitis oma esimese sõidu. Talle järgnesid Matvejevs ja Agafonovs. Kolmanda sõidu võitis Matvejevs Agafonovsi ja Reinumäe ees.

Kolme sõidu kokkuvõttes võitis Poznani etapi Agafonovs, teine oli Reinumägi ja kolmas Matvejevs. V1600 klassi 2026. aasta Balti meistriks tuli teist aastat järjest Matvejevs, kellele järgnesid Agafonovs ja Reinumägi.

BMW 325 CUP Gentlemen-klassis oli Poznanis ainus osaleja Olivier Villeneuve. Ta kogus maksimaalsed 120 punkti ja kindlustas endale ka 2026. aastal Gentlemen-klassi meistritiitli, kolmas oli Poznanis mitteosalenud Rain Kuuskmann

Nankang Endurance Academy kahe tunni sõidu BTC3 klassis oli tiitli nimel kolm pretendenti: RS Racing Team Eestist (Raigo Sarapuu / Peeter Kaera), RS Motorsports Jurmala ja MANDE Racing Team by Autoradvilis. Kvalifikatsiooni võitis MANDE Racing Team by Autoradvilis, kuid võistluse võitis RS Motorsports Jurmala (Ricards Subeckis), kes haaras kiiresti liidrikoha ja ületas finišijoone konkurentide ees. Teise koha sai Octoserver by RSparts (Maido Mõttus), kolmandana lõpetas MANDE Racing Team by Autoradvilis.

Hooaja kokkuvõttes kuulus pärast Poznani neljandat kohta teine koht Eesti RS Racing Teamile. Ringrajasõidu Eesti meistrivõistlused vormeliklassidele jätkuvad laupäeval Riias.