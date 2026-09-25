Realist lahkunud Alaba leidis uue töökoha Itaalias

Kuigi üleminekuaken on suletud, on klubidel, kes soovivad oma koosseisu tugevdada või asendada pikaajaliselt vigastatud mängijaid, võimalik valida paljude vabaagendist tipptasemel mängijate hulgast. Neljapäeval sõlmis Itaalia klubi Udinese lepingu endise Madridi Reali kaitsja David Alabaga.

Alaba, kes on neljakordne Meistrite liiga võitja ning võitnud Müncheni Bayerniga kümme Bundesliga ja Realiga kaks La Liga tiitlit, oli tänavusel MM-il Austria koondise kapten, kuid 34-aastane kaitsja on viimastel aastatel suure osa ajast vigastuste tõttu väljakult eemal olnud.

2023. aasta detsembris jättis vasaku põlve eesmise ristsideme rebend Alaba enam kui aastaks kõrvale ja pärast naasmist on teda kimbutanud mitmed uued vigastused. Viieaastane leping Realiga lõppes eelmise hooaja järel.

Serie A klubi Udinese on kaotanud kolm viimast mängu ja soovib hädasti kaitset tugevdada, kuna pole suutnud viies esimeses liigamängus kordagi oma väravat puhtana hoida, lastes endale lüüa 11 tabamust. Alaba sõlmis lepingu hooaja lõpuni.

Eelmise hooaja lõpus lahkus teinegi kogenud kaitsja Dani Carvajal. Oma 13-aastase perioodi jooksul võitis ta kuuel korral Meistrite liiga ja tuli neli korda Hispaania meistriks. Sarnaselt Alabale on ka tema olnud kimpus vigastustega, aga erinevalt austerlasest pole uus klubi veel paigas, ehkki enam on teda seostatud Inglismaa kõrgliigaga.