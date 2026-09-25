Henri Anier sel hooajal enam platsile ei naase

Ta käis teisipäeval uuringutel, kus tuvastati nelipealihase rebend. Kuna kõõlus jäi terveks, siis see operatsiooni ei vaja, aga Anier kinnitas, et paraku tähendab vigastus hooaja lõppu. "Sain terve hooaja hakkama kunstmuru- ja muruplatside vahetumistega, aga just siis, kui tahtsin minna Eesti riiki esindama, väravaid lööma ja meeskonda aitama, läks nii," tunnistas Anier Soccernet.ee vahendusel.

Kogenud ründaja eesmärk oli nii koondise kui Paide särgis hooaeg edukalt lõpetada, kuid nüüd tuleb hoopis rahulikult keskenduda taastumisele, et keha oleks uueks hooajaks valmistuma hakates täiesti terve. Kuna reie peal on suured lihased, siis vigastuse ravimine võtab aega vähemalt kaks kuud.

Sel hooajal on 35-aastane Anier mänginud Paide eest 24 liigamängu ja löönud kümme väravat. Eesti koondises on kogenud ründajal kirjas 104 kohtumist ja 23 tabamust. Eesti kõigi aegade tabelis annab viimane number neljanda koha.

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